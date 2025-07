Tour de France 2025 : pourquoi les temps ont-il été gelés au quatrième passage de la ligne d’arrivée sur les Champs-Elysées ?

Ce dimanche, la direction course du Tour de France a décidé de geler les temps au quatrième passage des coureurs sur la ligne d’arrivée des Champs-Élysées lors de la 21e et dernière étape à Paris.

Une mesure prise à cause de la météo. En raison de la pluie qui s’abat sur la capitale, la direction course du Tour de France a décidé de geler les temps au quatrième passage des coureurs sur la ligne d’arrivée des Champs-Élysées, soit avant les trois ascensions de la butte Montmartre, lors de la 21e et dernière étape dimanche à Paris.

⚠️ Due to the weather conditions, the general classification times will be taken at the 4th crossing of the finish line, 50.3 km from the finish.



⚠️ En raison des conditions météorologiques, les temps au classement général seront gelés au 4ème passage sur la ligne d'arrivée, à…

— Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025