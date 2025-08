Tennis : Novak Djokovic ne disputera pas le Masters 1000 de Cincinnati

Novak Djokovic ne disputera pas le Masters 1000 de Cincinnati, dans l’Ohio, aux Etats-Unis, qui débute en fin de semaine, ont confirmé lundi les organisateurs. L'ancien n°1 mondial n'a toujours pas rejoué depuis sa défaite à Wimbledon en juillet dernier.

Déjà absent du Masters 1000 de Toronto, au Canada, Novak Djokovic ne prendra également pas part aux Masters de Cincinnati, dans l’Ohio. Le Serbe âgé de 38 ans, qui n’a pas joué depuis sa défaite en demi-finale de Wimbledon en juillet face à Jannik Sinner, fera son retour à l’US Open, qui se déroulera du 24 août au 7 septembre.

A contrario de Novak Djokovic, les deux premiers du classement mondial, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, ont, eux aussi, manqué le tournoi de Toronto, mais sont attendus à Cincinnati.

