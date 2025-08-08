Tennis : Richard Gasquet vainqueur d'un tournoi disputé sur du sable

Toute l’actu en direct 24h/24
Publié le

Richard Gasquet a disposé de Dominic Thiem (6-4, 6-4) en finale du tournoi non officiel de Playa Luanco (Espagne). Une compétition qui a la particularité de se disputer sur du sable mouillé, à marrée basse.

Retraité mais encore victorieux. Quelques semaines après la fin officielle de sa carrière, Richard Gasquet a remporté le tournoi d'exhibition de Playa Luanco, en Espagne. Une compétition qui se dispute sur du sable.

Les conditions de jeu n'ont pas empêché les deux anciennes gloires du tennis mondial de faire le show. A l'image de la balle de match, où le Français a parfaitement contré l'ancien numéro 3 mondial grâce à une amortie délicieuse.

Plus tôt dans le tournoi, l'Autrichien avait réalisé un coup sensationnel, montrant que les tennismen n'étaient pas gênés par le sable pour se déplacer et produire leur meilleur jeu.

Avec ce titre, Richard Gasquet succède à l'Argentin Diego Schwartzmann, autre ancien top 10, qui s'était imposé en 2024. Autre Français de renom en lice, Benoît Paire a quant à lui perdu au premier tour du tournoi.

Il s'agissait de la 38e édition de ce rendez-vous qui ne cesse de susciter l'intérêt des fans de tennis locaux. Cette année, chaque session a réuni près de 3.000 personnes, en soirée, pour permettre à l'océan Atlantique de se retirer sur cette plage du nord de l'Espagne.

