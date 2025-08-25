Toute l’actu en direct 24h/24
US Open 2025 : la violente colère de Daniil Medvedev qui fracasse sa raquette après sa défaite au 1er tour contre le Français Benjamin Bonzi (vidéos)

Daniil Medvedev a finalement perdu la rencontre 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4. [REUTERS/Eduardo Munoz]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Daniil Medvedev s'est incliné au premier tour de l'US Open face au Français Benjamin Bonzi ce dimanche. Un match marqué par une interruption controversée et une réaction explosive du Russe.

Un coup de sang cliché ? Alors que Benjamin Bonzi servait pour le gain du match dans le troisième set, un photographe est soudainement entré sur le court, perturbant le déroulement du jeu. Le juge arbitre, Greg Allensworth, a décidé de refaire servir Bonzi, une décision qui a provoqué la colère de Medvedev.

Le Russe a vivement contesté cette décision, s'adressant au public et incitant les spectateurs à exprimer, eux aussi, leur mécontentement. «Es-tu un homme ? Es-tu un homme ? Arrête de trembler !», a déclaré Daniil Medvedev à l'arbitre. 

Une remontée spectaculaire pour medvedev, mais insuffisante

Malgré une remontée spectaculaire en remportant le quatrième set 6-0, le tennisman russe a finalement perdu la rencontre 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4. À la fin du match, il a par ailleurs jeté pas moins de six raquettes dans les tribunes ; un geste symbolisant à la fois sa frustration et son mécontentement face à sa performance et à l'issue du match.

Sur le même sujet Tennis : pourquoi la Française Loïs Boisson a-t-elle changé d’entraîneur avant l’US Open ? Lire

Cette défaite marque une nouvelle désillusion pour Daniil Medvedev, qui n'a remporté qu'un seul match en Grand Chelem cette année. Pour Benjamin Bonzi, c'est une victoire significative, renforçant sa réputation sur la scène internationale.

