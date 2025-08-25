US Open 2025 : la violente colère de Daniil Medvedev qui fracasse sa raquette après sa défaite au 1er tour contre le Français Benjamin Bonzi (vidéos)

Daniil Medvedev s'est incliné au premier tour de l'US Open face au Français Benjamin Bonzi ce dimanche. Un match marqué par une interruption controversée et une réaction explosive du Russe.

Un coup de sang cliché ? Alors que Benjamin Bonzi servait pour le gain du match dans le troisième set, un photographe est soudainement entré sur le court, perturbant le déroulement du jeu. Le juge arbitre, Greg Allensworth, a décidé de refaire servir Bonzi, une décision qui a provoqué la colère de Medvedev.

La frustration de Daniil Medvedev, battu au premier tour de l'#USOpen par Benjamin Bonzi (6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4)



— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 25, 2025

Le Russe a vivement contesté cette décision, s'adressant au public et incitant les spectateurs à exprimer, eux aussi, leur mécontentement. «Es-tu un homme ? Es-tu un homme ? Arrête de trembler !», a déclaré Daniil Medvedev à l'arbitre.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Une remontée spectaculaire pour medvedev, mais insuffisante

Malgré une remontée spectaculaire en remportant le quatrième set 6-0, le tennisman russe a finalement perdu la rencontre 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4. À la fin du match, il a par ailleurs jeté pas moins de six raquettes dans les tribunes ; un geste symbolisant à la fois sa frustration et son mécontentement face à sa performance et à l'issue du match.

Cette défaite marque une nouvelle désillusion pour Daniil Medvedev, qui n'a remporté qu'un seul match en Grand Chelem cette année. Pour Benjamin Bonzi, c'est une victoire significative, renforçant sa réputation sur la scène internationale.