«C'est assez agaçant» : les joueurs pestent contre l’odeur de cannabis sur les courts à l’US Open

Plusieurs joueurs participant à l’US Open se sont plaints de l’odeur de cannabis émanant de certains spectateurs fumant dans l'enceinte du Grand Chelem américain.

Elle fait beaucoup parler l’US Open. L’odeur de cannabis, autorisé dans l'État de New York depuis 2021, est au cœur de nombreuses discussions depuis le début du Grand Chelem américain.

Plusieurs joueurs, dont le Norvégien Casper Ruud, se sont plaints de cette odeur émanant de certains spectateurs fumant dans l'enceinte du tournoi.

«Ce n'est pas agréable»

«L’odeur est omniprésente. C’est assez agaçant d’être sur le terrain et de voir quelqu’un fumer un ‘joint’. Ce n’est pas agréable pour les joueurs d'être fatigués et de devoir en même temps respirer l’odeur du haschisch. On ne peut rien y faire à moins que la loi ne soit modifiée, mais j’en doute», a confié, à Danmarks Radio, le 12e joueur mondial, qui a battu l’Autrichien Sebastian Ofner lors de son entrée en lice (6-1, 6-2, 7-6).

Par le passé, d’autres joueurs avaient déjà pesté contre ces odeurs, notamment Nick Kyrgios, Alexander Zverev, qui avait comparé l’un des courts «au salon de Snoop Dogg», Gaël Monfils, la Grecque Maria Sakkari ou encore Adrien Mannarino.

«Aux quatre coins du court, tu as des odeurs un peu différentes. Ça peut être la weed d’un côté, la mer.. de l’autre… Ce n’est pas forcément facile mais il faut faire avec», avait déclaré le Français. Et pour le moment, il a réussi à passer au-delà en éliminant la tête de série numéro 29 Tallon Griekspoor au 1er tour (7-5, 6-4, 6-0).