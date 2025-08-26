Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«C'est assez agaçant» : les joueurs pestent contre l’odeur de cannabis sur les courts à l’US Open

Le cannabis est autorisé dans l'État de New York depuis 2021. Le cannabis est autorisé dans l'État de New York depuis 2021. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Plusieurs joueurs participant à l’US Open se sont plaints de l’odeur de cannabis émanant de certains spectateurs fumant dans l'enceinte du Grand Chelem américain.

Elle fait beaucoup parler l’US Open. L’odeur de cannabis, autorisé dans l'État de New York depuis 2021, est au cœur de nombreuses discussions depuis le début du Grand Chelem américain

Plusieurs joueurs, dont le Norvégien Casper Ruud, se sont plaints de cette odeur émanant de certains spectateurs fumant dans l'enceinte du tournoi.

«Ce n'est pas agréable»

«L’odeur est omniprésente. C’est assez agaçant d’être sur le terrain et de voir quelqu’un fumer un ‘joint’. Ce n’est pas agréable pour les joueurs d'être fatigués et de devoir en même temps respirer l’odeur du haschisch. On ne peut rien y faire à moins que la loi ne soit modifiée, mais j’en doute», a confié, à Danmarks Radio, le 12e joueur mondial, qui a battu l’Autrichien Sebastian Ofner lors de son entrée en lice (6-1, 6-2, 7-6).

Par le passé, d’autres joueurs avaient déjà pesté contre ces odeurs, notamment Nick Kyrgios, Alexander Zverev, qui avait comparé l’un des courts «au salon de Snoop Dogg», Gaël Monfils, la Grecque Maria Sakkari ou encore Adrien Mannarino.

Sur le même sujet US Open 2025 : la violente colère de Daniil Medvedev qui fracasse sa raquette après sa défaite au 1er tour contre le Français Benjamin Bonzi (vidéos) Lire

«Aux quatre coins du court, tu as des odeurs un peu différentes. Ça peut être la weed d’un côté, la mer.. de l’autre… Ce n’est pas forcément facile mais il faut faire avec», avait déclaré le Français. Et pour le moment, il a réussi à passer au-delà en éliminant la tête de série numéro 29 Tallon Griekspoor au 1er tour (7-5, 6-4, 6-0). 

TennisSportUS OpenCannabis

À suivre aussi

Tennis : voici les 10 joueurs et joueuses les mieux payés au monde
US Open : voici la dotation record pour le tournoi de tennis du Grand Chelem
Lacoste est l'équipementier de Novak Djokovic depuis 2017.
Tennis : Lacoste rend hommage à Novak Djokovic en remplaçant son crocodile par une chèvre verte (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités