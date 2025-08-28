US Open 2025 : l’énorme amende infligée à Daniil Medvedev pour son comportement lors de sa défaite contre le Français Benjamin Bonzi

Le Russe Daniil Medvedev a écopé d’une lourde amende pour son comportement lors de sa défaite au 1er tour de l’US Open contre le Français Benjamin Bonzi.

Les organisateurs ont eu la main lourde. Daniil Medvedev a été sévèrement sanctionné pour son comportement déplacé lors de son élimination au 1er tour de l’US Open contre le Français Benjamin Bonzi. Lauréat du Grand Chelem new-yorkais en 2021, le Russe a écopé d’une amende d’environ 36.500 euros, soit près d’un tiers de sa prime touchée après sa défaite (94.000 euros).

La frustration de Daniil Medvedev, battu au premier tour de l'#USOpen par Benjamin Bonzi (6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4)



— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 25, 2025

Le 13e joueur mondial, sorti dès le 1er tour également à Roland-Garros puis à Wimbledon, a été puni pour son attitude envers l’arbitre de la rencontre et pour avoir pulvérisé sa raquette à la fin du match. Dans le 3e set, alors que Benjamin Bonzi servait pour le match, Daniil Medvedev s’est emporté contre l’arbitre, qui a redonné deux balles de service au Français pour avoir été gêné par l’irruption d’un photographe sur le court.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: "Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What's wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by…
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Le Russe a longuement manifesté son mécontentement et la partie a été interrompue pendant plusieurs minutes. S’il est parvenu à débreaker et empocher la 3e puis la 4e manche, il s’est finalement incliné en cinq sets (3-6, 5-7, 7-6, 6-0, 4-6) avant de fracasser de rage sa raquette contre le sol. Un geste qui lui a coûté très cher…