US Open 2025 : l’énorme amende infligée à Daniil Medvedev pour son comportement lors de sa défaite contre le Français Benjamin Bonzi

Daniil Medvedev a été éliminé au 1er tour de l'US Open par le Français Benjamin Bonzi. Daniil Medvedev a été éliminé au 1er tour de l'US Open par le Français Benjamin Bonzi. [SUSA / Icon Sport]
Publié le
Publié le

Le Russe Daniil Medvedev a écopé d’une lourde amende pour son comportement lors de sa défaite au 1er tour de l’US Open contre le Français Benjamin Bonzi.

Les organisateurs ont eu la main lourde. Daniil Medvedev a été sévèrement sanctionné pour son comportement déplacé lors de son élimination au 1er tour de l’US Open contre le Français Benjamin Bonzi. Lauréat du Grand Chelem new-yorkais en 2021, le Russe a écopé d’une amende d’environ 36.500 euros, soit près d’un tiers de sa prime touchée après sa défaite (94.000 euros).

Le 13e joueur mondial, sorti dès le 1er tour également à Roland-Garros puis à Wimbledon, a été puni pour son attitude envers l’arbitre de la rencontre et pour avoir pulvérisé sa raquette à la fin du match. Dans le 3e set, alors que Benjamin Bonzi servait pour le match, Daniil Medvedev s’est emporté contre l’arbitre, qui a redonné deux balles de service au Français pour avoir été gêné par l’irruption d’un photographe sur le court.

Sur le même sujet US Open : voici la dotation record pour le tournoi de tennis du Grand Chelem Lire

Le Russe a longuement manifesté son mécontentement et la partie a été interrompue pendant plusieurs minutes. S’il est parvenu à débreaker et empocher la 3e puis la 4e manche, il s’est finalement incliné en cinq sets (3-6, 5-7, 7-6, 6-0, 4-6) avant de fracasser de rage sa raquette contre le sol. Un geste qui lui a coûté très cher…

