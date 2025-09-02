Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : le frère d’un ancien international guinéen retrouvé mort à son domicile avec son corps en état de décomposition

Benjamin Feindouno a été retrouvé mort à son domicile situé en Vendée. Benjamin Feindouno a été retrouvé mort à son domicile situé en Vendée. [Ewen Gavet/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le corps de Benjamin Feindouno, frère de l’ancien international guinéen Pascal Feindouno, a été retrouvé sans vie et en état de décomposition fin août à son domicile, situé en Vendée.

Une tragique disparition. Alors qu’il était âgé de 42 ans, Benjamin Feindouno, frère de l’ancien international guinéen Pascal Feindouno, a été retrouvé mort, le 26 août dernier, à son domicile situé à la Roche-sur-Yon (Vendée). Son corps était en état de décomposition avancée au moment de sa découverte. Pour cette raison, une autopsie a été ordonnée et une enquête a été ouverte par les autorités, a rapporté Ouest-France. Mais la piste de la mort naturelle serait, pour l’heure, privilégiée.

Comme son grand frère, Benjamin Feindouno était également footballeur et a notamment évolué, lors de la saison 2008-2009, à Luçon (CFA), qui lui a rendu hommage ainsi qu’à Josué Boukoko, également décédé durant le mois d’août.

«C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la semaine dernière et cette semaine la disparition de deux anciens joueurs du Vendée Luçon Football. Ils auront marqué le club par leur gentillesse et leur simplicité. L’ensemble du Luçon Football Club adresse à leurs familles et amis proches, toutes ses condoléances», a écrit le club vendéen sur les réseaux sociaux.

Sur le même sujet Football : un ancien international marocain victime d’un grave accident de voiture en Afrique du Sud Lire

Benjamin Feindouno a également porté les couleurs du Poiré-sur-Vie, de Saint-Lô ainsi que de la Roche Vendée. 

FootballVendéemort

À suivre aussi

Gianluigi Donnarumma s'est engagé jusqu'en 2030 avec Manchester City.
Football : combien Gianluigi Donnarumma va-t-il toucher à Manchester City ?
Football : pourquoi le Brésilien Robinho va-t-il rester en prison après sa condamnation pour viol ?
Erik ten Hag a été remercié par le Bayer Leverkusen après seulement trois matchs.
Football : un futur adversaire du PSG en Ligue des champions vire son nouvel entraîneur après seulement trois matchs

Ailleurs sur le web

Dernières actualités