Football : le frère d’un ancien international guinéen retrouvé mort à son domicile avec son corps en état de décomposition

Le corps de Benjamin Feindouno, frère de l’ancien international guinéen Pascal Feindouno, a été retrouvé sans vie et en état de décomposition fin août à son domicile, situé en Vendée.

Une tragique disparition. Alors qu’il était âgé de 42 ans, Benjamin Feindouno, frère de l’ancien international guinéen Pascal Feindouno, a été retrouvé mort, le 26 août dernier, à son domicile situé à la Roche-sur-Yon (Vendée). Son corps était en état de décomposition avancée au moment de sa découverte. Pour cette raison, une autopsie a été ordonnée et une enquête a été ouverte par les autorités, a rapporté Ouest-France. Mais la piste de la mort naturelle serait, pour l’heure, privilégiée.

Comme son grand frère, Benjamin Feindouno était également footballeur et a notamment évolué, lors de la saison 2008-2009, à Luçon (CFA), qui lui a rendu hommage ainsi qu’à Josué Boukoko, également décédé durant le mois d’août.

«C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la semaine dernière et cette semaine la disparition de deux anciens joueurs du Vendée Luçon Football. Ils auront marqué le club par leur gentillesse et leur simplicité. L’ensemble du Luçon Football Club adresse à leurs familles et amis proches, toutes ses condoléances», a écrit le club vendéen sur les réseaux sociaux.

Benjamin Feindouno a également porté les couleurs du Poiré-sur-Vie, de Saint-Lô ainsi que de la Roche Vendée.