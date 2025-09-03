Wissam Ben Yedder : l’ancien tricolore jugé ce mercredi pour des violences psychologiques sur son épouse

Ce mercredi 3 septembre, le joueur Wissam Ben Yedder doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Nice. Il est en effet accusé de violences psychologiques sur son épouse. En mai 2025, huit mois de prison avec sursis avaient été requis à l’encontre de l’attaquant.

Une décision attendue. Le tribunal correctionnel de Nice rend, ce mercredi 3 septembre, son délibéré dans le dossier Wissam Ben Yedder, ce dernier étant accusé de violences psychologiques exercées sur son épouse avec laquelle il est en instance de divorce.

Mercredi 21 mai 2025, le joueur avait comparu devant le tribunal. Huit mois de prison avec sursis et 10.000 d’euros d'amende avaient été requis à son encontre. Ce jour-là, l’audience avait permis d’évoquer longuement la relation entre le footballeur et la victime.

Dans le détail, le couple s’est rencontré en 2018 avant de se marier en 2021. Deux ans plus tard, Wissam Ben Yedder et son épouse ont décidé de se séparer.

«En matière de violences psychologiques, ce sont les mots qui font mal»

Devant le tribunal, la jeune femme a dénoncé un comportement qu’elle décrit comme étant «irrespectueux, froid et humiliant» de la part du joueur, pointant du doigt des propos et des gestes menaçants.

«Les mots ont dépassé ma pensée», a répété l'attaquant, sans club depuis sa dernière expérience en Iran, devant le tribunal. «En matière de violences psychologiques, ce sont les mots qui font mal», a répliqué la procureure Sabine Néale, dont les propos ont été rapportés par l’AFP.

Pour la défense, cette affaire relevait du juge aux affaires familiales, et pas du tribunal correctionnel. «Peut-être qu'il n'a pas été un bon mari et qu'il s'est mal comporté avec elle, mais c'est un jugement moral, pas en droit», a insisté Me Marie Roumiantseva.

Condamné en Espagne pour fraude fiscale lorsqu'il évoluait à Séville, Wissam Ben Yedder a également été mis en examen en 2023 pour viol, dont une autre jeune femme l'accuse lors d'une soirée. Cette affaire est toujours à l'instruction à Nice.