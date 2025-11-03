Toute l’actu en direct 24h/24
Wissam Ben Yedder : l’ex-international tricolore et son frère renvoyés devant la cour criminelle pour viol

Depuis les faits, Wissam Ben Yedder est placé sous contrôle judiciaire. [Abaca / Icon Sport]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

L’ex-joueur de l’équipe de France Wissam Ben Yedder, et son frère Sabri, ont été renvoyés devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes pour être jugés pour viol, selon l’ordonnance de mise en accusation rendue ce lundi par le juge d’instruction, a appris CNEWS.

Une nouvelle tournure judiciaire. Ce lundi 3 novembre, le juge d’instruction a rendu son ordonnance de mise en accusation renvoyant l’ex-joueur de l’équipe de France Wissam Ben Yedder, et son frère Sabri, devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes, a appris CNEWS auprès du parquet de Nice, confirmant une information de l’Equipe

L’ex-attaquant tricolore sera en effet jugé, tout comme son frère, pour «viol», «tentative de viol» et «atteinte sexuelle». 

C’est un dossier dans lequel le joueur de 35 ans, ainsi que son frère, ont été mis en examen à l’été 2023 après une plainte déposée par deux femmes pour des faits s’étant déroulés dans un appartement de location près de Monaco. A l’époque, Wissam Ben Yedder jouait au club de la principauté où il occupait le rôle de capitaine de l'équipe. 

Depuis, les deux hommes sont placés sous contrôle judiciaire, dans le cadre de ce dossier, et ce jusqu’au jugement. 

Wissam Ben YedderFaits diversSportFootballMonaco

