Dopage : un footballeur espagnol suspendu dix mois pour avoir pris un produit contre la chute des cheveux après un cancer des testicules

Victime d’un cancer des testicules en 2016, le défenseur espagnol Yeray Alvarez a été suspendu dix mois, ce lundi, pour dopage après avoir pris des médicaments pour lutter contre la chute des cheveux.

Il ne pourra pas rejouer avant le mois d’avril. Yeray Alvarez, qui évolue à l’Athletic Bilbao, a été suspendu dix mois, ce lundi, par l’UEFA pour dopage après avoir été testé positif à une substance interdite lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa contre Manchester United en mai dernier.

L’analyse de l’échantillon du défenseur espagnol a révélé «la présence de canrénone, une substance interdite en compétition comme hors compétition», a notamment indiqué l’instance européenne dans un communiqué. Victime d’un cancer des testicules en 2016, puis d'une rechute quelques mois plus tard, le joueur de 30 ans a assuré, cet été, avoir pris ce produit involontairement par le biais de médicaments destinés à la lutte contre la chute des cheveux.

«Dans sa décision, l’UEFA reconnaît qu’il n’y a pas eu d’intention de la part du joueur, considérant comme prouvé que l’ingestion de la substance interdite provenait de la prise, par erreur, d’un médicament préventif contre la chute de cheveux de sa compagne qui contenait ladite substance, sans volonté de se doper», a réagi le club basque.

Alors que la sanction a commencé le 2 juin dernier, Yeray Alvarez, qui s'est volontairement soumis à la suspension provisoire, pourra reprendre l'entraînement deux mois avant la fin de sa suspension, conformément au règlement antidopage de l'UEFA, et renouer avec la compétition le 2 avril 2026. Et il sera notamment absent pour affronter le PSG, le 10 décembre, en phase de ligue de la Ligue des champions.