Football : l’appartement d’un joueur ukrainien bombardé avec sa femme enceinte, sa fille et sa mère à l’intérieur après le match contre l’équipe de France (photo)

L’appartement du joueur ukrainien Georgiy Sudakov s’est fait bombarder avec sa femme enceinte, sa fille et sa mère à l’intérieur après le match contre l’équipe de France en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Une nuit d’horreur. L’appartement de Georgiy Sudakov (23 ans) a été bombardé et complètement détruit, samedi soir, par une frappe russe au lendemain du match perdu contre l’équipe de France en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (0-2). Et si l’international ukrainien, titulaire face aux Bleus, n’était pas présent, sa femme, enceinte de 8 mois, ainsi que sa fille, âgée de 3 ans, et sa mère se trouvaient à l’intérieur. Mais fort heureusement elles n’ont pas été blessées.

«Voilà à quoi ressemble ma maison après cette nuit. Ma femme, mon enfant et ma mère étaient présentes à ce moment-là. Les inhumains du pays voisin écriront que du matériel militaire était stockait à l’intérieur», a posté, sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain du Benfica Lisbonne accompagnant son message de photos de son appartement en ruines. «Nuit terrible. Une frappe a touché notre domicile. Merci à Dieu que nous soyons en vie», a écrit, de son côté, sa femme Liza.

Entre samedi soir et dimanche matin, la Russie a tiré 810 drones et 13 missiles sur l’Ukraine, dont respectivement 747 et quatre ont été interceptés, selon l’armée de l'air ukrainienne. Il s’agit de l’attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre et l’invasion de l’armée russe en février 2022.

Plusieurs régions ont été touchées. Au total, cinq personnes ont été tuées, dont deux à Kiev, où plusieurs immeubles résidentiels ont également été touchés, et plus d’une vingtaine de personnes ont été blessées. Au moins deux autres personnes ont trouvé la mort dans des attaques locales séparées, selon les autorités ukrainiennes.

Pour sa part, l’armée russe a assuré n’avoir visé que «des sites du complexe militaro-industriel ukrainien et des infrastructures de transport». Elle a affirmé avoir frappé des sites de production de drones et des aérodromes militaires dans l’est, le sud et le centre de l’Ukraine, ainsi que deux entreprises industrielles à la périphérie de Kiev.