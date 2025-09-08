Football : l’Azerbaïdjan, futur adversaire de l’équipe de France, vire son entraîneur

L’Azerbaïdjan, futur adversaire de l’équipe de France en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a remercié l’entraîneur portugais Fernando Santos après la nouvelle déroute contre l’Islande (5-0).

Il n’aura pas fait long feu. Futur adversaire de l’équipe de France en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’Azerbaïdjan a limogé, ce lundi, son sélectionneur Fernando Santos (70 ans). L’entraîneur portugais n’a pas résisté à la nouvelle déroute de son équipe, vendredi dernier, en Islande (5-0).

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuşla yollar ayrılıb.



AFFA rəhbərliyi ilə portuqaliyalı mütəxəssis arasında müqaviləyə qarşılıqlı razılıqla xitam verilib.



Millimizi Ukrayna ilə oyuna U-21 komandamızın baş məşqçisi Ayxan Abbasov çıxaracaq. pic.twitter.com/lcQnyNkFzp — AFFA (@affa_official) September 8, 2025

Nommé à la tête de la sélection azerbaïdjanaise en juin 2024, le coach lusitanien, sacré champion d’Europe avec le Portugal en 2016, n’a remporté aucun de ses matchs et affiche un bilan catastrophique de neuf défaites et deux matchs nuls en 11 rencontres.

En charge de la sélection Espoirs, Aykhan Abbasov a été nommé pour le remplacer et sera sur le banc, ce mardi (18h), pour la réception de l’Ukraine. L’Azerbaïdjan se déplacera ensuite au Parc des Princes, le 10 octobre prochain, pour affronter les Bleus, qui se rendront, eux, à Bakou, le 16 novembre, lors de la dernière journée de ces éliminatoires.