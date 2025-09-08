Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : l’Azerbaïdjan, futur adversaire de l’équipe de France, vire son entraîneur

Fernando Santos n'a remporté aucun de ses 11 matchs à la tête de l'équipe d'Azerbaïdjan. Fernando Santos n'a remporté aucun de ses 11 matchs à la tête de l'équipe d'Azerbaïdjan. [Seskim / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Azerbaïdjan, futur adversaire de l’équipe de France en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a remercié l’entraîneur portugais Fernando Santos après la nouvelle déroute contre l’Islande (5-0). 

Il n’aura pas fait long feu. Futur adversaire de l’équipe de France en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’Azerbaïdjan a limogé, ce lundi, son sélectionneur Fernando Santos (70 ans). L’entraîneur portugais n’a pas résisté à la nouvelle déroute de son équipe, vendredi dernier, en Islande (5-0).

Nommé à la tête de la sélection azerbaïdjanaise en juin 2024, le coach lusitanien, sacré champion d’Europe avec le Portugal en 2016, n’a remporté aucun de ses matchs et affiche un bilan catastrophique de neuf défaites et deux matchs nuls en 11 rencontres.

Yeray Alvarez ne pourra pas rejouer avant le 2 avril 2026.
Sur le même sujet Dopage : un footballeur espagnol suspendu dix mois pour avoir pris un produit contre la chute des cheveux après un cancer des testicules Lire

En charge de la sélection Espoirs, Aykhan Abbasov a été nommé pour le remplacer et sera sur le banc, ce mardi (18h), pour la réception de l’Ukraine. L’Azerbaïdjan se déplacera ensuite au Parc des Princes, le 10 octobre prochain, pour affronter les Bleus, qui se rendront, eux, à Bakou, le 16 novembre, lors de la dernière journée de ces éliminatoires.

FootballEntraîneurAzerbaïdjanEquipe de France

À suivre aussi

Football : l'impressionnant but de Hamza Igamane lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (vidéo)
Erling Haaland et les Norvégiens affrontent, ce mardi, la Moldavie en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Football : Erling Haaland s’est fait poser trois points de suture après s’être blessé au visage en descendant du bus de l’équipe de Norvège (photo)
L'appartement de Georgiy Sudakov a été complètement détruit.
Football : l’appartement d’un joueur ukrainien bombardé avec sa femme enceinte, sa fille et sa mère à l’intérieur après le match contre l’équipe de France (photo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités