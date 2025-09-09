«Ferme ta g…..» : le sélectionneur de l’Italie s’en prend à un joueur israélien et provoque une échauffourée

A l’issue de la victoire de l’Italie, lundi soir, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur transalpin Gennaro Gattuso s’en est pris à un joueur israélien, provoquant un début d’échauffourée.

Une fin de match particulièrement houleuse. L’Italie s’est imposée, lundi soir, contre Israël en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 au terme d’un scénario complètement fou (4-5). Mais au-delà de la victoire renversante de la Squadra Azzurra, la rencontre a été marquée par la violente réaction du sélectionneur italien Gennaro Gattuso peu après le coup de sifflet final.

Des propos ambigus avant le match

Avant de rentrer au vestiaire, l’ancien milieu de terrain a eu une altercation avec Dor Turgeman. «Ferme ta gueule !», a-t-il lancé à l’attaquant israélien, provoquant un début d’échauffourée avant que la sécurité n’intervienne pour apaiser la situation.

Avant cette confrontation, Gennaro Gattuso s’était déjà fait remarquer avec des propos ambigus, affirmant être «désolé d’avoir Israël» dans le même groupe que l’Italie. Il s’en était ensuite expliqué en conférence de presse assurant qu’il s’agissait d’un regret purement sportif.

Sur le plan sportif, l’Italie et Israël sont à égalité à la 2e place du groupe I (9 points) derrière la Norvège (12 points), mais les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma comptent un match de moins. Et les deux équipes se retrouveront dans un peu plus d’un mois en Italie.