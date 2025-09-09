Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Ferme ta g…..» : le sélectionneur de l’Italie s’en prend à un joueur israélien et provoque une échauffourée

Gennaro Gattuso a eu une altercation avec l'attaquant israélien Dor Turgeman. Gennaro Gattuso a eu une altercation avec l'attaquant israélien Dor Turgeman. [LaPresse / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A l’issue de la victoire de l’Italie, lundi soir, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur transalpin Gennaro Gattuso s’en est pris à un joueur israélien, provoquant un début d’échauffourée.

Une fin de match particulièrement houleuse. L’Italie s’est imposée, lundi soir, contre Israël en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 au terme d’un scénario complètement fou (4-5). Mais au-delà de la victoire renversante de la Squadra Azzurra, la rencontre a été marquée par la violente réaction du sélectionneur italien Gennaro Gattuso peu après le coup de sifflet final.

Des propos ambigus avant le match

Avant de rentrer au vestiaire, l’ancien milieu de terrain a eu une altercation avec Dor Turgeman. «Ferme ta gueule !», a-t-il lancé à l’attaquant israélien, provoquant un début d’échauffourée avant que la sécurité n’intervienne pour apaiser la situation.

Avant cette confrontation, Gennaro Gattuso s’était déjà fait remarquer avec des propos ambigus, affirmant être «désolé d’avoir Israël» dans le même groupe que l’Italie. Il s’en était ensuite expliqué en conférence de presse assurant qu’il s’agissait d’un regret purement sportif.

Sur le même sujet Football : l'impressionnant but de Hamza Igamane lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (vidéo) Lire

Sur le plan sportif, l’Italie et Israël sont à égalité à la 2e place du groupe I (9 points) derrière la Norvège (12 points), mais les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma comptent un match de moins. Et les deux équipes se retrouveront dans un peu plus d’un mois en Italie.

FootballCoupe du monde 2026éliminatoiresItalieIsraël

À suivre aussi

Wissam Ben Yedder va évoluer en 2e division turque.
Football : Wissam Ben Yedder a retrouvé un club en Turquie
Après leur succès contre l'Ukraine, les Bleus vont tenter d'enchaîner un 2e succès face à l'Islande.
Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : composition probable, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et l’Islande
France-Islande, éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités