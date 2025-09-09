Toute l’actu en direct 24h/24
Football : Wissam Ben Yedder a retrouvé un club en Turquie

Par CNEWS
Après son aventure en Iran, l’attaquant français Wissam Ben Yedder s’est engagé avec le club de Sakaryaspor, qui évolue en 2e division en Turquie.

Après l’Iran, la Turquie. Sans club depuis la fin de son aventure en fin de saison dernière au Sepahan SC, Wissam Ben Yedder (35 ans) s’est engagé, ce lundi, avec Sakaryaspor, qui évolue en 2e division turque.

«Notre club a trouvé un accord avec Wissam Ben Yedder. Nous lui souhaitons beaucoup de succès sous notre maillot Vert-Noir», a annoncé la formation turque, actuellement 15e du classement avec quatre points en quatre matchs, sans préciser la durée du contrat.

Au sein de sa nouvelle équipe, l’international français (19 sélections) va notamment jouer au côté de Gaël Kakuta, passé notamment par Chelsea ou encore Dijon, Amiens et Lens. Et en dépit de ce nouveau challenge, Wissem Ben Yedder reste impliqué dans plusieurs affaires judiciaires en France.

Accusé d’agression sexuelle, il a été condamné, en novembre 2024, à deux ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nice. Une peine dont il a fait appel. La semaine passée, il a également été condamné à 90.000 euros d’amende pour des violences psychologiques sur son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce. Et le parquet de Nice a annoncé, en mai, avoir requis un procès pour viol contre l’ancien joueur de Toulouse, Séville et Monaco pour des accusations distinctes remontant à 2023.

