«Je marque beaucoup de buts contre Marseille» : Kylian Mbappé prévient l’OM avant les retrouvailles en Ligue des champions

Avec le maillot du Real Madrid sur les épaules, Kylian Mbappé va retrouver l’OM, mardi soir, lors de la 1ère journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Des retrouvailles au sommet. Un peu plus d’un an après son départ du PSG, Kylian Mbappé va retrouver l’OM, ce mardi, lors de la 1ère journée de la phase de ligue de la Ligue des champions avec le maillot du Real Madrid sur les épaules. Une équipe qui réussit plutôt bien au capitaine de l’équipe de France, en grande forme depuis le début de la saison avec six buts inscrits en autant de rencontres toutes compétitions confondues.

"Jouer contre Marseille va, je l’espère, me rappeler de bons souvenirs."



Fort de ses dix buts inscrits face à l’OM, Kylian Mbappé se réjouit de retrouver le club phocéen, cette fois en Ligue des Champions. @YassinNfaoui@SaberDesfapic.twitter.com/HoIwMLVh6y — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 14, 2025

En 16 matchs joués face au club olympien, Kylian Mbappé a inscrit 10 buts et délivré trois passes décisives. «Je marque beaucoup de buts contre Marseille», s’est-il amusé dans Téléfoot, même s’il s’est montré prudent avant d’affronter les hommes de Roberto de Zerbi.

«Ils ont beaucoup changé avec un nouveau projet. Medhi Benatia (directeur du football, ndlr) est un ami. On va voir. C’est cool de retrouver des équipes françaises. En plus on joue au Bernabeu. Ça va être un match sympa, ça fait longtemps qu’ils n’ont pas joué la Ligue des champions. Ça va me rappeler de bons vieux souvenirs», a-t-il ajouté.

Et Kylian Mbappé aura le droit à d’autres bons souvenirs à la fin du mois de janvier avec, cette fois, la réception de son club formateur l’AS Monaco (7e journée), qu’il a affronté à 14 reprises depuis son départ en août 2017 avec 11 buts marqués et 7 passes décisives.