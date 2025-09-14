«Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime» : le message émouvant de Georges Mikautadze qui a quitté Lyon pour rejoindre Villarreal

Dans une interview accordée au Canal Football Club, l’attaquant géorgien Georges Mikautadze est revenu sur son départ de Lyon pour Villarreal dans les dernières heures du mercato.

Il avait fait ses adieux en larmes. Dans les dernières heures du mercato, Georges Mikautadze a quitté Lyon pour rejoindre le club espagnol de Villarreal un an seulement après son retour dans son club formateur. Un peu contre sa volonté. Mais son départ pour plus de 30 millions d’euros a permis à l’OL, en grandes difficultés financières et contraint de vendre, de renflouer ses caisses.

"Je me suis sacrifié pour sauver le club que j'aime" 🤕



«On savait qu’une vente devait être faite. J’ai eu cette opportunité avec Villarreal. Ça s’est passé comme ça, assez rapidement», a indiqué l’attaquant géorgien dans un entretien accordé au Canal Football Club. Et s’il accepté de partir, c’est pour sauver le club rhodanien, qui a évité de peu, cet été, une relégation administrative en Ligue 2. «Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime», a-t-il confié. Un geste admirable.

Alors que l’intégralité de l’interview sera à retrouver, ce dimanche soir, sur Canal+, Georges Mikautadze a fait ses grands débuts avec Villarreal, samedi, avec une défaite sur la pelouse de l’Atlético Madrid (2-0). Le club espagnol a ainsi concédé son premier revers de la saison en Liga (2 victoires, 1 nul, 1 défaite).

Georges Mikautadze et Villarreal ont désormais rendez-vous, mardi, sur la pelouse de Tottenham pour la 1ère journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.