Tennis : combien la Française Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah va-t-elle toucher après son premier sacre à Sao Paulo ?

La Française a battu en finale l'Indonésienne Janice Tjen. [Imago / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Française Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah a décroché dimanche son premier titre sur le circuit WTA en s’imposant en finale du tournoi de tennis de Sao Paulo.

Elle s’en souviendra longtemps. A 19 ans, la Française Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah a remporté dimanche son premier titre sur le circuit principal en dominant en finale du WTA 250 de Sao Paulo l'Indonésienne Janice Tjen (130e mondiale), battue 6-3, 6-4.

214e joueuse mondiale, la gauchère, native d'Antsirabe, à Madagascar, n'avait jusqu'ici jamais dépassé les quarts de finale d'un tournoi WTA, en avril au tournoi 250 de Rouen.

Et grâce à ce succès, Rakotomanga Rajaonah va repartir avec un chèque de 30.969 euros.

Sur le même sujet Tennis : l'étonnante nouvelle coupe de cheveux de Carlos Alcaraz après sa victoire à l'US Open Lire

La dotation du tournoi de Sao Paulo

Vainqueure : 30.969 euros
Finaliste : 18.329 euros
Demi-finale : 10.212 euros
Quart de finale : 5.814 euros
2e tour : 3.549 euros
1er tour : 2.538 euros
 

