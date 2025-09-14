Tennis : combien la Française Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah va-t-elle toucher après son premier sacre à Sao Paulo ?

La Française Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah a décroché dimanche son premier titre sur le circuit WTA en s’imposant en finale du tournoi de tennis de Sao Paulo.

Elle s’en souviendra longtemps. A 19 ans, la Française Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah a remporté dimanche son premier titre sur le circuit principal en dominant en finale du WTA 250 de Sao Paulo l'Indonésienne Janice Tjen (130e mondiale), battue 6-3, 6-4.

What a way to win it 😮‍💨



A day Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah will never forget 🏆#SPOpenpic.twitter.com/jiaGLUQkeN — wta (@WTA) September 14, 2025

214e joueuse mondiale, la gauchère, native d'Antsirabe, à Madagascar, n'avait jusqu'ici jamais dépassé les quarts de finale d'un tournoi WTA, en avril au tournoi 250 de Rouen.

Et grâce à ce succès, Rakotomanga Rajaonah va repartir avec un chèque de 30.969 euros.

La dotation du tournoi de Sao Paulo

Vainqueure : 30.969 euros

Finaliste : 18.329 euros

Demi-finale : 10.212 euros

Quart de finale : 5.814 euros

2e tour : 3.549 euros

1er tour : 2.538 euros

