Mondiaux d’athlétisme 2025 : l’incroyable photo finish pour déterminer le vainqueur du marathon

Alphonce Simbu s'est imposé pour seulement trois centièmes devant Amanal Petros. Alphonce Simbu s'est imposé pour seulement trois centièmes devant Amanal Petros. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Le Tanzanien Alphonce Simbu a été sacré champion du monde du marathon, ce lundi, à la photo finish devant l’Allemand Amanal Petros. L’Italien Iliass Aouani a complété le podium.

Encore un improbable dénouement à Tokyo. Au lendemain du sacre incroyable de Jimmy Gressier sur le 10.000 m, le marathon masculin a lui aussi livré, ce lundi, un scénario complètement fou. Au terme d’un sprint haletant, le Tanzanien Alphonce Simbu (33 ans) a été couronné champion du monde à la photo finish (2h09’48’’) juste devant l’Allemand Amanal Petros. Seulement trois minuscules centièmes ont séparé les deux athlètes sur la ligne d’arrivée.

Mais Amanal Petros risque d’avoir des regrets pendant un petit moment. Entré dans le stade de la capitale japonaise devant Alphonce Simbu et l’Italien Iliass Aouani, il a pris quelques mètres d’avance sur ses adversaires avant l’entame de la dernière ligne droite. Mais le Tanzanien, médaillé de bronze aux JO de Rio et aux Mondiaux de Londres en 2017, a placé une accélération dans les 60 derniers mètres, qui lui a permis d’arracher la victoire et d’entrer dans l’histoire de l’athlétisme tanzanien.

Les Etats-Unis dominent le classement des médailles.
Avec ce succès, Alphonce Simbu a en effet offert à son pays la première médaille d’or dans des Mondiaux d’athlétisme. «Je ne savais pas si j’avais gagné. Quand j’ai vu les écrans et moi en haut des résultats, je me suis senti soulagé», a confié l’athlète de 33 ans dont la victoire devrait faire date.

