Football : un champion du monde 2018 va s’engager en Pologne

Sans club depuis la fin de son contrat avec Zurich, Benjamin Mendy, champion du monde 2018 avec l’équipe de France, devrait prochainement s’engager en Pologne.

Après la France, l’Angleterre et la Suisse, il va découvrir la Pologne. Sans club depuis la résiliation de son contrat d’un commun accord avec le FC Zurich, Benjamin Mendy (31 ans) s’apprête à s’engager avec le Pogon Szczecin.

Le défenseur tricolore devrait parapher un contrat de deux ans avec le club polonais, actuellement 9e de son championnat (3 victoires, 1 nul et 4 défaites en 8 journées), et toucher un salaire de plus d’un million d’euros par an.

Virées nocturnes en Suisse

Formé au Havre avant d’évoluer à Marseille, Monaco, Manchester City, Lorient et Zurich, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France va tenter de relancer une carrière en nette perte de vitesse depuis ses ennuis judiciaires en Angleterre, où il a été visé par des accusations de viols et d’agressions sexuelles avant d’être reconnu non coupable des charges pesant contre lui.

Car, comme à Lorient, son passage au FC Zurich, où il est resté à peine cinq mois disputant que 8 matchs, n’a pas été une franche réussite. Il s’est surtout fait remarquer par ses virées nocturnes ainsi qu’un voyage en Espagne pour assister à un concert, alors qu’il était blessé, qui ont passablement irrité son entraîneur. Ainsi que les supporters qui ont réclamé son départ.

Libre, Benjamin Mendy aurait reçu plus d’une douzaine d’offres de divers clubs mais il aurait été convaincu par le nouveau propriétaire philanthrope du Pogon Szczecin. Et l’officialisation de son arrivée n’est plus qu’une question d’heures.