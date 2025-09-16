Tennis : un joueur thaïlandais banni à vie pour une affaire de matchs truqués

Jatuporn Na Lamphun, joueur thaïlandais de tennis, a été suspendu à vie pour une affaire de paris truqués. Il a également écopé d’une amende de plusieurs milliers d’euros.

Il ne remettra plus les pieds sur un court de tennis. Déjà suspendu 18 mois en 2016, Jatuporn Na Lamphun (36 ans) a été banni à vie, lundi, par l’ITIA (l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis) pour une affaire de paris truqués.

Thai tennis player Jatuporn Na Lamphun has been permanently banned from the sport following breaches of the Tennis Anti-Corruption Program. — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) September 15, 2025

En conséquence, le joueur Thaïlandais «est définitivement interdit de jouer, d’entraîner ou d’assister à tout événement de tennis autorisé ou sanctionné par les membres de l’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon et USTA) ou toute association nationale». Il a également écopé d’une amende d’environ 98.000 euros (115.000 dollars).

Jatuporn Na Lamphun, qui n’a pas coopéré à l’enquête de l’ITIA, a été reconnu coupable d’avoir truqué ou tenté de truquer pas moins de 22 rencontres entre 2023 et 2024. Lors de 18 de ces matchs, il a notamment donné ou tenté d'offrir de l’argent à un tiers pour qu’il parie et puisse gagner de l’argent sur ce pari.

Malgré cette lourde sanction, le joueur non-classé, suspendu provisoirement depuis décembre 2024, a décidé de ne pas faire appel auprès d’un agent indépendant chargé de l’audience anti-corruption.