Tennis : un joueur thaïlandais banni à vie pour une affaire de matchs truqués

Jatuporn Na Lamphun avait déjà été suspendu 18 mois en 2016. Jatuporn Na Lamphun avait déjà été suspendu 18 mois en 2016. [Nolwenn Le Gouic / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Jatuporn Na Lamphun, joueur thaïlandais de tennis, a été suspendu à vie pour une affaire de paris truqués. Il a également écopé d’une amende de plusieurs milliers d’euros.

Il ne remettra plus les pieds sur un court de tennis. Déjà suspendu 18 mois en 2016, Jatuporn Na Lamphun (36 ans) a été banni à vie, lundi, par l’ITIA (l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis) pour une affaire de paris truqués.

En conséquence, le joueur Thaïlandais «est définitivement interdit de jouer, d’entraîner ou d’assister à tout événement de tennis autorisé ou sanctionné par les membres de l’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon et USTA) ou toute association nationale». Il a également écopé d’une amende d’environ 98.000 euros (115.000 dollars).

Jatuporn Na Lamphun, qui n’a pas coopéré à l’enquête de l’ITIA, a été reconnu coupable d’avoir truqué ou tenté de truquer pas moins de 22 rencontres entre 2023 et 2024. Lors de 18 de ces matchs, il a notamment donné ou tenté d'offrir de l’argent à un tiers pour qu’il parie et puisse gagner de l’argent sur ce pari.

Malgré cette lourde sanction, le joueur non-classé, suspendu provisoirement depuis décembre 2024, a décidé de ne pas faire appel auprès d’un agent indépendant chargé de l’audience anti-corruption.

