Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Tennis : pourquoi la numéro 1 mondiale a-t-elle déclaré forfait pour le tournoi de Pékin ?

Aryna Sabalenka s'est blessée lors de son sacre à l'US Open. Aryna Sabalenka s'est blessée lors de son sacre à l'US Open. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka, sacrée à l’US Open, ne participera pas au tournoi WTA 1000 de Pékin, où elle avait été éliminée en quarts de finale l’année dernière.

Elle ne va pas faire son retour sur les courts tout de suite. Sacrée pour la deuxième fois de sa carrière à l’US Open au début du mois, Aryna Sabalenka (27 ans) ne participera pas au tournoi WTA 1000 de Pékin (14 septembre-5 octobre). La numéro 1 mondiale n’est pas rétablie d’une blessure contractée lors de son parcours victorieux à New York.

«Je vais me consacrer à la guérison»

«Aryna n’est pas entièrement remise de la blessure qu’elle s’est faite durant l’US Open et manquera l’Open de Chine 2025», ont indiqué, ce mercredi, les organisateurs du premier WTA 1000 de la tournée asiatique.

De son côté, la joueuse biélorusse, qui avait été éliminée en quarts de finale dans la capitale chinoise l’année dernière, a exprimé sa déception et partagé sa tristesse de devoir renoncer au tournoi à cause d’une «petite blessure». «Je vais me consacrer à la guérison et m’efforcer de revenir sur les courts à 100 %», a-t-elle posté sur le réseau chinois Weibo.

Jatuporn Na Lamphun avait déjà été suspendu 18 mois en 2016.
Sur le même sujet Tennis : un joueur thaïlandais banni à vie pour une affaire de matchs truqués Lire

Aryna Sabalenka pourrait renouer avec la compétition au début du mois d’octobre lors du dernier WTA 1000 de la saison à Wuhan, où elle a été sacrée, la saison passée, contre la Chinoise Qinwen Zheng (6-3, 5-7, 6-3).

TennisSportAryna SabalenkaPékin

À suivre aussi

Sarah Rakotomanga a enchaîné une sixième victoire consécutive.
Tennis : la très belle performance de la pépite française Sarah Rakotomanga au Portugal
Tennis : un ancien n°1 mondial suspendu deux semaines pour avoir bousculé un agent de contrôle antidopage
US Open 2025 : combien Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka vont-ils toucher après leur sacre ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités