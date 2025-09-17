Tennis : pourquoi la numéro 1 mondiale a-t-elle déclaré forfait pour le tournoi de Pékin ?

La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka, sacrée à l’US Open, ne participera pas au tournoi WTA 1000 de Pékin, où elle avait été éliminée en quarts de finale l’année dernière.

Elle ne va pas faire son retour sur les courts tout de suite. Sacrée pour la deuxième fois de sa carrière à l’US Open au début du mois, Aryna Sabalenka (27 ans) ne participera pas au tournoi WTA 1000 de Pékin (14 septembre-5 octobre). La numéro 1 mondiale n’est pas rétablie d’une blessure contractée lors de son parcours victorieux à New York.

«Je vais me consacrer à la guérison»

«Aryna n’est pas entièrement remise de la blessure qu’elle s’est faite durant l’US Open et manquera l’Open de Chine 2025», ont indiqué, ce mercredi, les organisateurs du premier WTA 1000 de la tournée asiatique.

De son côté, la joueuse biélorusse, qui avait été éliminée en quarts de finale dans la capitale chinoise l’année dernière, a exprimé sa déception et partagé sa tristesse de devoir renoncer au tournoi à cause d’une «petite blessure». «Je vais me consacrer à la guérison et m’efforcer de revenir sur les courts à 100 %», a-t-elle posté sur le réseau chinois Weibo.

Aryna Sabalenka pourrait renouer avec la compétition au début du mois d’octobre lors du dernier WTA 1000 de la saison à Wuhan, où elle a été sacrée, la saison passée, contre la Chinoise Qinwen Zheng (6-3, 5-7, 6-3).