Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue des champions : 7.000 kilomètres, cinq fuseaux horaires… Le plus long voyage de l’histoire de la compétition a été battue

Le Kairat Almaty a effectué près de 7.000 kilomètres pour affronter le Sporting Portugal. Le Kairat Almaty a effectué près de 7.000 kilomètres pour affronter le Sporting Portugal. [ProShots / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En déplacement du côté de Lisbonne pour affronter le Sporting Portugal, ce jeudi, les joueurs du Kairat Almaty ont effectué le voyage le plus long de l’histoire de la Ligue des champions.

Un véritable périple. Pour son entrée, ce jeudi, en Ligue des champions, le Kairat Almaty a effectué un voyage de près de 7.000 kilomètres du Kazakhstan jusqu’à Lisbonne, traversant pas moins de cinq fuseaux horaires, pour affronter le Sporting Portugal. 

Jamais une équipe n’avait effectué un voyage aussi long dans toute l’histoire de la compétition pour disputer une rencontre.

Le club kazakh, qui dispute pour la première fois la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, a battu le précédent record détenu par une autre formation kazakhe. En 2015, l’équipe d’Astana avait parcouru près de 6.200 kilomètres pour défier Benfica, déjà dans la capitale portugaise.

Sur le même sujet Ligue des champions : pourquoi Luis Enrique reste-t-il en tribunes pendant les matchs du PSG ? Lire

Rafael Urazbakhtin et ses joueurs devront ensuite faire le trajet retour tout aussi long jusqu’à Almaty, qui se situe à seulement 300 kilomètres de la frontière avec la Chine. Avant de recevoir le Real Madrid dans quinze jours. Et les coéquipiers de Kylian Mbappé devront eux parcourir aux alentours de 6.000 kilomètres pour se rendre sur place. C’est dire s’ils vont devoir prendre leur mal en patience pendant le vol.

FootballLigue des ChampionsPortugalKazakhstan

À suivre aussi

Ligue des champions 2025-2026 : les résultats et le programme TV complet de la 1ère journée
Ligue des champions : les joueurs de Monaco se retrouvent en caleçon après une panne d’air conditionné dans leur avion (vidéo)
Florentino Pérez et Pablo Longoria se sont échangés des cadeaux avant le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et l'OM.
Ligue des champions : le cadeau très original offert par Pablo Longoria au président du Real Madrid

Ailleurs sur le web

Dernières actualités