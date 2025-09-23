Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : pourquoi l’Espagnol Carlos Alcaraz pourrait-il toucher un bonus de près d’un million d’euros au tournoi de Tokyo ?

Caralos Alcaraz va participer au tournoi ATP 500 de Tokyo. Caralos Alcaraz va participer au tournoi ATP 500 de Tokyo. [SUSA / Icon Sport]
Après son sacre au début du mois à l’US Open et sa participation à la Laver Cup, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz est attendu, cette semaine, au tournoi de Tokyo (Japon).

Un voyage qui peut lui rapporter gros. Quelques heures après sa participation à la Laver Cup à San Francisco (Etats-Unis), Carlos Alcaraz s’est envolé pour le Japon, où il participera cette semaine au tournoi ATP 500 de Tokyo. Et alors qu’il sera opposé à l’Argentin Sebastian Baez pour son entrée en lice, le numéro 1 mondial pourrait toucher une prime conséquente en fonction de son parcours dans la capitale japonaise.

Plus de 13 millions d'euros de gains cette année

Depuis quelques saisons, l’ATP octroie une prime de 1,8 million d’euros aux six joueurs qui totalisent le plus grand nombre de points dans les tournois ATP 500, dont 850.000 euros pour le premier. Et avant ce tournoi de Tokyo, l’Espagnol, sacré à Rotterdam et au Queen’s, finaliste à Barcelone et quart de finaliste à Doha, occupe la tête de ce classement avec 1.430 points. Soit 400 points de plus qu’Andrey Rublev et Alex de Minaur, qui sont ses plus proches rivaux et qui sont eux engagés au tournoi de Pékin.

Un nouveau titre à Tokyo assurerait à Carlos Alcaraz de terminer à la 1ère place du classement et de toucher le bonus de 850.000 euros en plus des 353.000 euros promis au vainqueur. A moins qu’Andrey Rublev ou Alex de Minaur ne s’imposent également à Pékin avant de disputer le tournoi ATP 500 de Vienne. De son côté, l’Espagnol ne participera pas à d’autres tournois ATP 500.

Depuis le début de l’année, Carlos Alcaraz, qui a notamment été sacré à Roland-Garros et l’US Open au début du mois, a déjà engrangé plus de 13 millions d’euros de gains bruts et cumule plus de 45 millions d’euros de gains en sept ans de carrière chez les professionnels.

