Tennis : quand Novak Djokovic va-t-il faire son retour sur les courts ?

Novak Djokovic s'est incliné en finale du Masters 1000 de Shanghai contre Jannik Sinner l'année dernière. Novak Djokovic s'est incliné en finale du Masters 1000 de Shanghai contre Jannik Sinner l'année dernière. [Imago / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Novak Djokovic n’a plus rejoué depuis son élimination en demi-finale de l’US Open, au début du mois de septembre, contre l’Espagnol Carlos Alcaraz.

Il s’apprête à faire son retour sur les courts. Novak Djokovic (38 ans) n’a plus rejoué depuis le début du mois de septembre et son élimination en demi-finale de l’US Open contre l’Espagnol Carlos Alcaraz (4-6, 6-7, 2-6). Mais l’ancien numéro 1 mondial va renouer avec la compétition au Masters 1000 de Shanghai (1er-12 octobre). Un tournoi qu’il connait bien pour l’avoir déjà remporté à quatre reprises (2012, 2013, 2015, 2018). Un record.

Mais la concurrence promet d’être relevée en Chine pour l’homme aux 24 sacres en Grand Chelem avec notamment les présences annoncées de Carlos Alcaraz mais aussi de Jannik Sinner. Tenant du titre, l’Italien a d’ailleurs battu le Serbe, l’année dernière, en finale en deux sets (7-6, 6-3).

Caralos Alcaraz va participer au tournoi ATP 500 de Tokyo.
Sur le même sujet Tennis : pourquoi l’Espagnol Carlos Alcaraz pourrait-il toucher un bonus de près d’un million d’euros au tournoi de Tokyo ? Lire

D’ici à la fin de la saison, Novak Djokovic devrait également participer à l’ATP 250 d'Athènes (2-8 novembre), qui a remplacé au calendrier, cette année, le tournoi de Belgrade. En revanche, ses participations au Masters 1000 de Paris, organisé pour la première fois à Paris La Défense Arena (27 octobre-2 novembre), et aux Finales ATP à Turin (9-16 novembre), n'ont pas encore été confirmées.

