Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Carlos Alcaraz : pourquoi l’Espagnol est-il entré dans l’histoire du tennis à Tokyo ?

A Tokyo, Carlos Alcaraz va disputer sa 10e finale de l'année. A Tokyo, Carlos Alcaraz va disputer sa 10e finale de l'année. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Espagnol Carlos Alcaraz s’est qualifié pour la finale du tournoi de Tokyo, où il sera opposé, ce mardi, à l’Américain Taylor Fritz.

Il a intégré un cercle très fermé. Et pour le moins prestigieux. Carlos Alcaraz a écarté, ce lundi, le Norvégien Casper Ruud en trois sets (3-6, 6-3, 6-4) pour se hisser en finale de l’ATP 500 de Tokyo, où il sera opposé, ce mardi, à l’Américain Taylor Fritz. Presque une habitude pour le jeune Espagnol (22 ans). Alors qu’il a décroché sa 66e victoire de l’année, il va disputer sa 10e finale en 2025, lui qui avait déjà atteint ce stade à Rotterdam, Doha, Monte-Carlo, Barcelone, Rome, Roland-Garros, au Queen’s, à Wimbledon et à l’US Open.

Au XXIe siècle, seulement quatre joueurs ont réussi cette prouesse avec Roger Federer (7 fois), Novak Djokovic (5 fois), Rafael Nadal (5 fois) et Andy Murray (1 fois). Et le numéro 1 mondial est le premier à réaliser cette performance depuis Rafael Nadal en 2017. Il s’agit également de sa 9e finale d’affilée. Depuis la création de l’ATP Tour en 1990, seuls Roger Federer (17 entre 2005 et 2006), Rafael Nadal (9 en 2013) et Novak Djokovic (17 entre 2015 et 2016) sont parvenus à accomplir cet exploit. 

Caralos Alcaraz va participer au tournoi ATP 500 de Tokyo.
Sur le même sujet Tennis : pourquoi l’Espagnol Carlos Alcaraz pourrait-il toucher un bonus de près d’un million d’euros au tournoi de Tokyo ? Lire

Preuve que Carlos Alcaraz, qui compte déjà six titres en Grand Chelem, fait déjà partie des grands noms de l’histoire du tennis. Et dans la capitale japonaise, il va tenter d’ajouter un 24e sacre à un palmarès déjà bien garni et bien parti pour battre des records s’il continue sur son impressionnante lancée.

TennisSportCarlos AlcarazTokyo

À suivre aussi

Loïs Boisson est entrée sur le court avec un énorme bandage autour de la cuisse gauche.
Tennis : pourquoi la n°1 Française Loïs Boisson a-t-elle été contrainte à l’abandon au tournoi de Pékin ?
«Ces foutus Chinois» : un joueur de tennis italien hué par le public lors du tournoi de Pékin après ses propos polémiques (vidéo)
Tennis : l’émouvant hommage de Novak Djokovic à son mentor décédé

Ailleurs sur le web

Dernières actualités