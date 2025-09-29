Tennis : pourquoi la n°1 Française Loïs Boisson a-t-elle été contrainte à l’abandon au tournoi de Pékin ?

Opposée à l’Américaine Emma Navarro, la Française Loïs Boisson a été contrainte à l’abandon, ce lundi, au 3e tour du tournoi WTA 1000 de Pékin.

Nouveau coup d’arrêt pour la numéro 1 française. Alors qu’elle était menée contre l’Américaine Emma Navarro (6-2, 1-0), Loïs Boisson (22 ans) a abandonné, ce lundi, au 3e tour du tournoi WTA 1000 de Pékin. La Dijonnaise a renoncé au début de la seconde manche en raison d’une blessure à la cuisse gauche.

Gênée par une douleur depuis son deuxième tour, où elle a éliminé la 21e joueuse mondiale Liudmila Samsonov, Loïs Boisson est entrée sur le court avec un énorme bandage autour de la cuisse gauche. Si elle n’a pas semblé être gênée en début de rencontre, elle a décidé de faire appel au kiné après avoir concédé un 2e break (5-2). Ce dernier a renforcé et resserré son bandage tout en lui massant la cuisse.

Mais cela n’a pas suffi. La Tricolore, qui a essuyé quelques larmes au moment de l'intervention du kiné, a disputé deux derniers jeux avant de finalement jeter l’éponge et quitter le court les larmes aux yeux. Et dans ce moment difficile, elle a pu compter sur le soutien de son adversaire. «Remets-toi Loïs», a écrit, sur la caméra, Emma Navarro, qui sera opposée à la numéro 2 mondiale Iga Swiatek en 8e de finale.

Loïs Boisson va désormais devoir prendre un peu de repos pour soigner sa blessure. Comme il y a deux mois. Après avoir remporté le premier tournoi de sa carrière à Hambourg, fin juillet, elle avait été éloignée des courts pendant plusieurs semaines et avait manqué les tournois WTA 1000 de Montréal et Cincinnati, à cause d’une blessure à l’adducteur gauche contractée en Allemagne.