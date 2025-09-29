Football : quelle somme Laurent Blanc va-t-il toucher après son limogeage en Arabie saoudite ?

Nommé à l’été 2024, Laurent Blanc a été limogé par le club saoudien d’Al-Ittihad au lendemain de la défaite subie contre Al-Nassr en Saudi Pro League (0-2).

Son aventure a pris fin plus tôt que prévue. Nommé sur le banc d’Al-Ittihad en juillet 2024, Laurent Blanc (59 ans) a été démis de ses fonctions, ce week-end, par le club saoudien à l’issue d’une réunion d’urgence. Alors que la formation dirigée par l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a décroché le titre de champion et remporté la Coupe d’Arabie saoudite la saison dernière, il a payé très cher la première défaite concédée par son équipe en championnat contre Al-Nassr et Cristiano Ronaldo (0-2).

Mais il ne quittera pas le riche pays du Golfe les mains vides. Sous contrat avec l'équipe basée à Djeddah jusqu'en juin prochain, le technicien français, qui percevait aux alentours de 4 millions d’euros par an, devrait obtenir des indemnités de licenciement correspondant à quatre ou cinq mois de salaire, selon la presse saoudienne. Soit entre 1,3 et 1,6 million d’euros.

En attendant de retrouver un nouvel entraîneur, un duo d’intérimaires a été nommé avec le Saoudien Hassan Khalifa (59 ans), qui était l’adjoint de Laurent Blanc, assisté d’Ivan Carrasco (37 ans). Et les deux hommes seront, ce mardi, sur le banc d’Al-Ittihad, où évoluent notamment Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Houssem Aouar, Moussa Diaby ou encore Danilo Pereira, pour la réception d’Al-Ahli Dubaï pour la 2e journée de la Ligue des champions asiatique.