Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le choc entre le FC Barcelone et le PSG

Après sa large victoire contre l’Atalanta Bergame (4-0), le PSG se déplace, ce mercredi (21h), en Espagne pour affronter Barcelone lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Composition probable de Barcelone

Szczesny - Koundé, Araujo, Cubarsi, Martin - Pedri, De Jong - Yamal, Olmo, Rashford - Lewandowski (ou Torres)

Composition probable du PSG

Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery (ou Neves), Vitinha, Ruiz - Lee, Ramos (ou Mayulu), Barcola

Stade

Alors que le Camp Nou n’est toujours pas disponible, en raison des travaux de rénovation, le choc entre les Bleugrana et les Parisiens se jouera sur la pelouse du stade de Montjuic, doté de 55.000 places. Et 2.600 supporters du PSG sont attendus dans les travées pour soutenir les hommes de Luis Enrique.

Arbitre

Michael Oliver (40 ans) a été désigné pour diriger cette rencontre entre Barcelone et le PSG. Doté d’une solide expérience en Premier League, où il officie depuis 2010 (404 matchs), ainsi qu’en Ligue des champions (40 matchs), l’arbitre a déjà arbitré le PSG à cinq reprises en Ligue des champions avec des victoires contre le RB Salzbourg (0-3) et Brest (7-0) la saison dernière, la Real Sociedad en mars 2024 (1-2), un match nul contre Benfica en octobre 2022 (1-1) et une défaite contre le Bayern Munich en février 2023 (0-1). Il a également dirigé le Barça à quatre reprises en Ligue des champions, à chaque fois à domicile, avec une victoire, deux nuls et une défaite.

Historique

Le FC Barcelone et le PSG vont s’affronter pour la 15e fois de leur histoire dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Et avant cette confrontation, le bilan est à l’équilibre avec cinq victoires pour les deux clubs et quatre matchs nuls. Le dernier affrontement remonte à avril 2024. Le club catalan s’était imposé lors du quart de finale aller au Parc des Princes (2-3) avant que Paris n’inverse la situation au retour pour décrocher son billet pour les demi-finales (1-4).

Forme

Leader du championnat d’Espagne, le FC Barcelone est irrésistible depuis le début de la saison avec 7 victoires et un match nul en 8 rencontres toutes compétitions confondues, dont un succès sur la pelouse de Newcastle lors de 1ère journée (1-2). De son côté, le PSG, qui a battu l’Atalanta Bergame (4-0), a signé six succès en sept matchs, ne concédant qu’une défaite face à l’OM (1-0).

Diffusion TV

La rencontre entre le FC Barcelone et le PSG est à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+.