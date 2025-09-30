Ligue des champions : voici la composition probable du PSG pour le choc contre le FC Barcelone

Privé de plusieurs joueurs majeurs, le PSG devrait une nouvelle fois présenter une équipe remaniée pour affronter le FC Barcelone, ce mercredi (21h), lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Luis Enrique va encore devoir se creuser la tête pour constituer son équipe de départ. Confronté à de nombreuses blessures ces derniers semaines et déjà privé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Marquinhos, l’entraîneur espagnol a vu le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia s’ajouter à la liste des absents pour le choc de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, ce mercredi, contre le FC Barcelone.

Zabarnyi à la place de Marquinhos en défense

Il devrait, en revanche, pouvoir compter sur Fabian Ruiz et Joao Neves, qui ont été retenus dans le groupe parisien pour le voyage en Catalogne. Reste à savoir s’ils pourront tenir leur place dès le coup d’envoi. Tout comme Vitinha, sorti prématurément, le week-end dernier, contre Auxerre (2-0).

Mais les dernières nouvelles seraient rassurantes. Au milieu de terrain, le Portugais devrait ainsi être aligné aux côtés de Fabian Ruiz, qui ne semble plus ressentir aucune gêne, et de Warren Zaïre-Emery. A moins que Joao Neves, touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche face à l’Atalanta Bergame, ne soit en mesure de démarrer la rencontre.

En défense, Illya Zabarnyi est pressenti pour remplacer Marquinhos et accompagner Willian Pacho dans l’axe, alors que Nuno Mendes prendra place sur le côté gauche et Achraf Hakimi à droite.

Concernant l’attaque, l’incertitude règne en raison des nombreuses défections. Bradley Barcola est attendu sur l’aile gauche et Kang-In Lee à droite, au détriment d’Ibrahim Mbaye. Très discret à chacune de ses apparitions, Gonçalo Ramos pourrait se voir offrir une nouvelle chance en pointe, à moins que le jeune Senny Mayulu ne lui soit préféré. Luis Enrique a encore quelques heures avant de décider et de trancher.

La composition probable du PSG

Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery (ou Neves), Vitinha, Ruiz - Lee, Ramos (ou Mayulu), Barcola