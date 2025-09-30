NBA : le Français Victor Wembanyama a encore grandi et voici sa nouvelle taille

A bientôt 22 ans, Victor Wembanyama, qui s’apprête à retrouver les parquets de NBA avec les Spurs de San Antonio, est encore plus grand qu'auparavant.

Il ne semble pas encore avoir terminé sa croissance. A bientôt 22 ans, qu’il fêtera le 4 janvier prochain, Victor Wembanyama continue toujours de grandir. Preuve en est, le basketteur français a pris 1,25 centimètre en un an. Alors qu’il avait été mesuré à 2,22 m en début de saison dernière, il culmine désormais à 2,235 m après une nouvelle mesure effectuée à l’occasion du Media Day.

«j’ai besoin de jouer au basket»

Et il va pouvoir étrenner sa nouvelle taille sur les parquets de NBA. Éloigné des terrains depuis mi-février à cause d’une thrombose à l’épaule droite, Victor Wembanyama a reçu le feu vert médical des San Antonio Spurs et de la Ligue nord-américaine de basket pour renouer avec la compétition.

Et il est plus impatient que jamais après un été à travailler dur. «J’ai tellement travaillé sur mon corps qu’il n’y a qu’un certain nombre de paliers que je peux franchir en un été. Je ne peux progresser que jusqu’à un certain point, et je pense avoir atteint le maximum de ce que je pouvais faire en un seul été. Maintenant, j’ai besoin de jouer au basket», a-t-il déclaré.

Après les matchs de pré-saison, Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio entameront leur saison, dans un peu moins d’un mois, contre les Dallas Mavericks.