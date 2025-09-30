Tennis : combien Carlos Alcaraz va-t-il toucher après son sacre au tournoi de Tokyo ?

L’Espagnol Carlos Alcaraz a remporté, ce mardi, l’ATP 500 de Tokyo, en battant l’Américain Taylor Fritz en finale en deux sets (6-4, 6-4).

Impérial Carlos Alcaraz. L’Espagnol a triomphé, ce mardi, à l’ATP 500 de Tokyo, en battant l’Américain Taylor Fritz en finale en deux sets (6-4, 6-4). Avec cette victoire, le numéro 1 mondial a non seulement signé son 67e succès de l’année, mais il a également décroché son 8e titre en 2025 à l’issue de sa 10e finale, déjà le 24e de sa carrière.

Avant ce sacre dans la capitale japonaise, il s’était imposé cette saison à Rotterdam, Monte-Carlo, Rome, Roland-Garros, au Queen’s, à Cincinnati et à l’US Open, ne s’inclinant en finale qu’à Barcelone et Wimbledon. Et en plus d’enrichir son palmarès, Carlos Alcaraz va empocher la somme de 354.000 euros promise au vainqueur. Il va également toucher une prime de 850.000 euros octroyée par l'ATP au joueur ayant cumulé le plus de points dans les tournois ATP 500.

Depuis le début de l’année, le joueur de 22 ans a déjà engrangé près de 14 millions d’euros de gains bruts et cumule aux alentours de 46 millions d’euros de gains en sept ans de carrière chez les professionnels. Et c’est encore très loin d’être terminé. D'autant que Carlos Alcaraz est attendu, dans les prochains jours, au Masters 1000 de Shanghai (Chine), où il pourrait percevoir 960.000 euros en cas de nouveau sacre.