Real Madrid : Kylian Mbappé réalise le meilleur début de saison de sa carrière

Auteur d’un triplé, mardi, lors de la large victoire du Real Madrid contre le Kairat Almaty lors de la 2e journée de la Ligue des champions (0-5), Kylian Mbappé réalise le meilleur début de saison de sa carrière.

Il ne cesse d’empiler les buts. Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé (26 ans) a encore été l’un des principaux artisans de la large victoire du Real Madrid, mardi, sur la pelouse du Kairat Almaty lors de la 2e journée de la Ligue des champions (0-5). Avec ces trois nouvelles réalisations, l’attaquant français totalise déjà 15 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues (13 avec le Real Madrid, 2 avec l'équipe de France), soit 8 de plus que la saison dernière en autant de rencontres.

Un début de saison stratosphérique d’un point de vue statistique pour Kylian. ⭐️



🏟️11 matchs

⚽️15 buts

🎯2 passes décisives

📊17 G+A en 11 matchs

🎖️6x homme du match

✅10 victoires, 1 défaite



Kaimat : TRIPLÉ et MVP⚽️⚽️🎖️

Atletico Madrid : BUT ⚽️

Levante : DOUBLÉ ⚽️⚽️

Espanyol… pic.twitter.com/Jk9X14gL3D — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) September 30, 2025

L’ancien joueur de Monaco et du PSG, qui a atteint la barre des 60 buts dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, réalise ainsi tout simplement le meilleur début de saison de sa carrière. Il fait mieux que la saison 2022-2023 lorsqu’il avait inscrit 11 buts en autant de matchs. Et preuve de son impressionnante efficacité dans le dernier geste, il a marqué plus de la moitié des buts du Real Madrid depuis le début de l’exercice (13 sur 23).

«C’est pour ça que le Real Madrid m’a recruté, et j’en veux toujours plus. (…) Mon travail est d’aider l’équipe, et je pense seulement à faire ce que je peux pour aider l’équipe à gagner des matchs et des trophées», a-t-il déclaré à l’issue du succès au Kazakhstan.

Et il tentera de poursuivre sur sa magnifique lancée, samedi, lors de la venue de Villarreal en Liga. Mais aussi avec l’équipe de France qu’il rejoindra en début de semaine prochaine, pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Azerbaïdjan (10 octobre) et l’Islande (13 octobre).