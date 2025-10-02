Cyclisme : la France sacrée championne d’Europe du relais mixte

L’équipe de France a été sacrée, ce jeudi, championne d’Europe du relais mixte à Étoile-sur-Rhône (Drôme) devant l’Italie et la Suisse.

De l’argent mondial à l’or européen. Une semaine après sa 2e place aux Mondiaux de Kigali (Rwanda), l’équipe de France a été sacrée, ce jeudi, championne d’Europe du contre-la-montre mixte par équipes à Etoile-sur-Rhône (Drôme).

Emmené par Bruno Armirail, Rémi Cavagna et Thibault Guernalec pour les hommes, et Juliette Labous, Cédrine Kerbaol et Marion Borras pour les femmes, le relais tricolore a devancé l’Italie et la Suisse pour conquérir son 2e titre européen, deux ans après celui décroché à Emmen (Pays-Bas).

Sur le parcours de deux fois 20 km, les Français ont fait la différence avec leur trio féminin. Alors que les Bleus ont transmis le relais avec 23 secondes de retard sur l’Italie, emmené notamment par Filippo Ganna, double champion du monde du contre-la-montre (2020 et 2021), Juliette Labous, Cédrine Kerbaol et Marion Borras, qui s’est retirée avant la montée finale, n’ont cessé de réduire l’écart pour finalement s’imposer avec sept secondes d’avance sur l’équipe italienne et 50 secondes sur la Suisse, qui a vu ses espoirs de titre s’envoler après la crevaison de Stefan Küng.

«On se connaît pas tant que ça. Mais quand on se retrouve comme ça dans un esprit où on est en collectif, ça amène un supplément d’âme (...) on arrive à créer des liens en très peu de temps et se bat tous pour le même objectif, et ça marche bien», s'est réjouie, au micro de la chaine L'Equipe, Marion Borras. Avant de monter sur le plus haute marche du podium entourée de ses partenaires et d’entendre résonner la Marseillaise.