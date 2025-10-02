«Je suis là pour ouvrir des portes» : une ancienne Miss se présente à la présidence de la Fédération internationale de l’automobile

Âgée de 33 ans, Virginie Philippot, ancienne candidate de Miss Belgique, s’est présentée à la présidence de Fédération internationale de l’automobile (FIA), dont l’élection est prévue au moins de décembre.

Qui succédera à Mohammed Ben Sulayem à la tête de la FIA ? La réponse sera connue le 12 décembre prochain lors de l’assemblée générale organisée à Tachkent (Ouzbékistan). Si l’ancien pilote émirati, élu en 2021, est favori à sa propre succession, une ancienne candidate de Miss Belgique (2012) a annoncé sa candidature à la présidence de Fédération internationale de l’automobile, qui régit notamment la Formule 1, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Il s’agit de Virginie Philippot. Âgée de 33 ans, la jeune femme, qui a également participé à une émission de téléréalité, est une passionnée de sports automobiles et a créé l’association «Drive for Hope» («Conduire pour l'espoir»), qui vise à récolter des fonds pour venir en aide aux orphelins et développer l’éducation en République démocratique du Congo.

«Je crois que le sport automobile doit refléter le monde réel, audacieux, diversifié et solidaire. En tant que femme dotée d'une vision globale et d'une solide expérience, je suis là pour ouvrir des portes restées trop longtemps fermées. Construisons une FIA ​​véritablement inclusive, pour chaque voix, chaque histoire, chaque passion. La course vers l'avenir commence maintenant», a écrit la Bruxelloise, qui pourrait devenir la première femme à diriger la FIA.

Mais elle n’est pas la seule à briguer la présidence. La pilote suissesse Laura Villers (28 ans) a également fait part de son intention de se présenter, promettant «une gouvernance plus démocratique, plus transparente, plus responsable et ouverte aux femmes et aux nouvelles générations». L’Américain Tim Mayer (59 ans), qui a notamment été commissaire de la FIA dans de nombreux championnats avant d’être licencié en décembre dernier, a également fait acte de candidature.