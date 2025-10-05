UFC 320 : le terrible TKO d’Alex Pereira dès le 1er round contre Magomed Ankalaev (vidéo)

Dans une revanche très attendue, Alex Pereira a terrassé Magomed Ankalaev en moins de deux minutes, ce samedi soir, en main event de l’UFC 320 à Las Vegas.

Il a récupéré son trône, avec la manière. Dans une revanche très attendue entre les deux hommes, en main event de l’UFC 320 à Las Vegas (États-Unis), Alex Pereira (38 ans) a été sans pitié, ce samedi soir, avec Magomed Ankalaev pour redevenir le champion des mi-lourds (-93 kg). Dans une T-Mobile Arena survoltée, le Brésilien, qui avait perdu son titre en mars dernier face au Russe, a terrassé son adversaire dès le 1er round pour reprendre possession de la ceinture de la catégorie.

UNREAL ENDING TO #UFC320 😳



ALEX PEREIRA IS A CHAMP 🔥 pic.twitter.com/uw11KA6VfV — SportsCenter (@SportsCenter) October 5, 2025

Très agressif dès le début du combat, «Poatan» a immédiatement mis sous pression Magomed Ankalaev, acculé contre la cage, avant de décocher un puissant crochet du droit qui a envoyé au sol le champion sortant.

Il a ensuite enchaîné avec des coups de coude dévastateurs, poussant l’arbitre à arrêter le combat après seulement une minute et vingt secondes. Un succès expéditif par TKO qu’il n’a pas manqué de célébrer avec quelques pas de danse avec sa ceinture autour de la taille, alors que les deux hommes avaient multiplié les provocations avant leurs retrouvailles.

Dans l’autre combat de la soirée pour une ceinture, le Géorgien Merab Dvalishvili a surclassé l’Américain Cory Sandhagen, n°4 de la division, pour rester le maître incontesté des poids coqs (-61kg).