Basket : le père de Tony Parker décède à l’âge de 70 ans

Tony Parker Senior a effectué une partie de sa carrière en Europe. [Sandra Ruhaut / Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Ancien basketteur, Tony Parker Senior, père de Tony Parker, est décédé à l’âge de 70 ans, a annoncé ce lundi l’ancien capitaine de l’équipe de France.

L’ancien basketteur américain Tony Parker Senior, père de Tony Parker, est décédé de manière «brutale et inattendue» à l’âge de 70 ans, a annoncé l’ancien meneur des Bleus dans un communiqué transmis à l’AFP lundi.

«Ancien joueur de basket et figure profondément aimée, Tony Parker Senior (...) a transmis (à sa famille) sa passion pour le basket, sa force de caractère et ses valeurs humaines, celles qui ont façonné l'homme et l'athlète que Tony est devenu», peut-on lire dans un communiqué, qui ne dévoile pas les circonstances d'un décès «brutal et inattendu».

 

 «Ce départ laisse un vide immense» ajoute l'ancienne légende des San Antonio Spurs en NBA, qui évoque «un père inspirant» et un «repère essentiel» dans la vie de ses enfants, dont Tony Parker mais aussi TJ Parker, ancien entraîneur de l'Asvel et Pierre Parker également ancien joueur.

Sur le même sujet Basket : les entraîneurs des équipes NBA prédisent que Victor Wembanyama sera élu MVP en 2030 Lire

Originaire de Chicago, Tony Parker Senior a évolué aux Etats-Unis avec Loyola University Chicago, de 1973 à 1977 avant de passer professionnel. Il a ensuite effectué une partie de sa carrière aux Pays-Bas, en Belgique et en France sous les couleurs notamment de Denain.

