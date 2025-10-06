Equipe de France : Florian Thauvin convoqué après le forfait de Bradley Barcola

Florian Thauvin, joueur du RC Lens, a été rappelé en équipe de France ce lundi après le forfait sur blessure du Parisien Bradley Barcola.

Un retour plus de six ans après. Florian Thauvin, champion du monde en 2018, a été convoqué en équipe de France à la place de Bradley Barcola, forfait sur blessure, pour les matchs des qualifications de la Coupe du monde 2026 contre l'Azerbaïdjan et l'Islande, a annoncé lundi la Fédération française de football.

🔄 Bradley Barcola, qui présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions face à l'Atalanta, est remplacé par @FlorianThauvin qui retrouve les Bleus 6 ans et 3 mois après sa dernière sélection ! 🔙 pic.twitter.com/7N1DkfbWDl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 6, 2025

Âgé de 32 ans, «Flotov» (10 sélections, 1 but) n'est plus apparu sous le maillot tricolore depuis le 11 juin 2019.

Plusieurs forfaits

«Après consultation du médecin de l'équipe de France Franck Le Gall, il (Bradley Barcola) présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre dernier)», a indiqué la FFF.

Une blessure qui l'avait notamment empêché de participer à la défaite contre l'OM (1-0), le 22 septembre au Vélodrome. Dimanche, il avait toutefois joué à Lille lors du match nul (1-1).

Cette blessure de Barcola s’ajoute à plusieurs forfaits du côté de l’équipe de France comme le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Marcus Thuram.