Équipe de France : quel est cet incroyable record détenu par Vikash Dhorasoo que Florian Thauvin pourrait battre ?

Florian Thauvin, qui a été convoqué en équipe de France après plus de six ans d’absence, pourrait battre un improbable record détenu par Vikash Dhorasoo s’il joue lors des prochains matchs des Bleus.

Un retour marquant. Après le forfait de Bradley Barcola lundi, Didier Deschamps a convoqué le champion du monde 2018, Florian Thauvin en vue des matchs contre l'Azerbaïdjan et l'Islande, qualificatifs à la Coupe du monde 2026. Une première depuis son dernier match avec les Bleus le 11 juin 2019, face à Andorre.

Et avec ce retour, «FloTov», son surnom, pourrait battre un record. S’il venait à jouer lors de l’un des deux matchs des Tricolores, le joueur du RC Lens (32 ans) aura patienté 77 matchs entre deux sélections.

Mieux que Vikash Dhorasoo ?

De quoi faire mieux Vikash Dhorasoo, qui avait attendu 73 rencontres entre juin 1999 et septembre 2004 pour rejouer avec l’équipe de France, comme l’explique le site chroniquesbleues.

𝐿𝑒𝑠 𝑦𝑒𝑢𝑥 𝑞𝑢𝑖 𝑏𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑗𝑜𝑢𝑟 🤩@FlorianThauvin a rejoint Clairefontaine hier en toute fin de soirée !



🎥 Les images de son arrivée et sa première réaction dans sa chambre au "Château" 🏰 pic.twitter.com/1rv6czZJGZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2025

Mais l’Orléanais, passé par l’OM, ne battrait pas l’autre record détenu par Larbi Benbarek. Celui que Pelé avait surnommé «Le Dieu du football» avait retrouvé l’équipe de France en octobre 1954 soit six ans, quatre mois et quatre jours. S’il joue, Thauvin rejouera six ans, trois mois et vingt-neuf jours après sa dernière.

En tout cas, l’ailier, passé par les Tigres de Monterrey (Mexique) et l’Udinese (Italie), s’est montré heureux de revenir à Clairefontaine. «C'est une vraie fierté d'être de retour dans cette équipe de France, a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur X. Je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier quand on vient en équipe de France, c'est que ça reste une chance, c'est un privilège. Et ce n’est jamais normal en fait d'arriver en équipe de France. Le chemin est très long afin d'y arriver. Donc je viens pour emmagasiner le plus de plaisir possible et faire parler mes qualités. C'est une grande fierté. (...) Bizarrement, ce n'est pas ma première sélection mais c'est tout comme. Parce que j'ai traversé des étapes tellement difficiles depuis ce temps que c'est un peu comme si c'était la première.»

