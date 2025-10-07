Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Équipe de France : quel est cet incroyable record détenu par Vikash Dhorasoo que Florian Thauvin pourrait battre ?

Florian Thauvin est arrivé cet été à Lens. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Florian Thauvin, qui a été convoqué en équipe de France après plus de six ans d’absence, pourrait battre un improbable record détenu par Vikash Dhorasoo s’il joue lors des prochains matchs des Bleus.

Un retour marquant. Après le forfait de Bradley Barcola lundi, Didier Deschamps a convoqué le champion du monde 2018, Florian Thauvin en vue des matchs contre l'Azerbaïdjan et l'Islande, qualificatifs à la Coupe du monde 2026. Une première depuis son dernier match avec les Bleus le 11 juin 2019, face à Andorre.

Et avec ce retour, «FloTov», son surnom, pourrait battre un record. S’il venait à jouer lors de l’un des deux matchs des Tricolores, le joueur du RC Lens (32 ans) aura patienté 77 matchs entre deux sélections.

Mieux que Vikash Dhorasoo ?

De quoi faire mieux Vikash Dhorasoo, qui avait attendu 73 rencontres entre juin 1999 et septembre 2004 pour rejouer avec l’équipe de France, comme l’explique le site chroniquesbleues.

Mais l’Orléanais, passé par l’OM, ne battrait pas l’autre record détenu par Larbi Benbarek. Celui que Pelé avait surnommé «Le Dieu du football» avait retrouvé l’équipe de France en octobre 1954 soit six ans, quatre mois et quatre jours. S’il joue, Thauvin rejouera six ans, trois mois et vingt-neuf jours après sa dernière.

Zlatan Ibrahimovic a fêté ses 44 ans le 3 octobre dernier.
Sur le même sujet Football : l’incroyable bolide acheté par Zlatan Ibrahimovic pour son anniversaire (photo) Lire

En tout cas, l’ailier, passé par les Tigres de Monterrey (Mexique) et l’Udinese (Italie), s’est montré heureux de revenir à Clairefontaine. «C'est une vraie fierté d'être de retour dans cette équipe de France, a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur X. Je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier quand on vient en équipe de France, c'est que ça reste une chance, c'est un privilège. Et ce n’est jamais normal en fait d'arriver en équipe de France. Le chemin est très long afin d'y arriver. Donc je viens pour emmagasiner le plus de plaisir possible et faire parler mes qualités. C'est une grande fierté. (...) Bizarrement, ce n'est pas ma première sélection mais c'est tout comme. Parce que j'ai traversé des étapes tellement difficiles depuis ce temps que c'est un peu comme si c'était la première.»
 

Equipe de FranceFlorian ThauvinFootball

À suivre aussi

Equipe de France : Florian Thauvin convoqué après le forfait de Bradley Barcola
Football : fatigue des joueurs, Azerbaïdjan, Kylian Mbappé… Ce qu’il faut retenir de la conférence de Didier Deschamps
L'équipe de France a remporté ses deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Coupe du monde 2026 : voici comment l’équipe de France peut déjà se qualifier contre l’Azerbaïdjan et l’Islande

Ailleurs sur le web

Dernières actualités