France-Azerbaïdjan, éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son 3e match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France affronte, ce vendredi (20h45), l’Azerbaïdjan sur la pelouse du Parc des Princes.

Les Bleus reçus trois sur trois ? Après avoir remporté ses deux premiers matchs, le mois dernier, l’équipe de France affronte, ce vendredi, l’Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Et les hommes de Didier Deschamps pourraient faire un pas vers la qualification en cas de nouveau succès sur la pelouse du Parc des Princes.

Même si les Tricolores sont privés de plusieurs joueurs majeurs comme Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, ils partiront largement favoris face à l’équipe considérée comme la plus faible du groupe. Et tout autre résultat qu’une victoire serait considérée comme une contre-performance.

Trois jours après cette rencontre, Kylian Mbappé et ses coéquipiers se déplaceront à Reykjavik pour affronter l’Islande avec la possibilité de valider leur billet pour le Mondial 2026, organisé, l’été prochain, au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, avant même les deux derniers matchs au mois de novembre.

Le programme TV

France-Azerbaïdjan

Éliminatoires de la Coupe du monde 2026

Vendredi 10 octobre

A suivre en direct à partir de 20h45 sur TF1