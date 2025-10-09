Football : une lourde suspension infligée à un ancien joueur du PSG après un coup de tête asséné à un adversaire en Belgique

Ancien joueur du PSG mais aussi d’Auxerre, Kays Ruiz, qui évolue aux Francs Borains (2e division belge), a écopé d’une lourde suspension pour avoir assené un coup de tête à un adversaire après un match nul face aux U23 d’Anderlecht.

Un geste aux lourdes conséquences. Alors qu’il dispute sa 2e saison aux Francs Borains (2e division belge), Kays Ruiz a été exclu, samedi dernier, pour avoir asséné un coup de tête à un adversaire à l’issue du match nul contre les U23 d’Anderlecht (3-3). Et l’ancien joueur du PSG a écopé de neuf matchs de suspension infligés par le Comité disciplinaire de l’Union belge.

Une suspension de huit matchs et la levée d’un sursis de trois matchs pour des faits similaires remontant à décembre 2024 avaient été requises. Finalement, après avoir comparu, mardi, devant le Comité disciplinaire, il s’est vu infliger six matchs de suspension auxquels s’est ajoutée la levée du sursis de trois matchs. Il devra également s’acquitter d’une amende de 3.000 euros.

Alors que son club a la possibilité de faire appel de cette sanction, Kays Ruiz ne devrait pas renouer avec la compétition avant le 20 décembre prochain et la réception des U23 du Club Bruges.