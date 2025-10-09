«Reconnaissant d’être encore en vie» : le témoignage bouleversant d’un ancien international croate qui a subi trois greffes de rein

Âgé de 45 ans, l’ancien attaquant croate Ivan Klasnic, passé notamment par le FC Nantes (2008-2009), a subi trois greffes de rein.

Il a dû mettre un terme à sa carrière prématurément. En 2013, Ivan Klasnic a été contraint de raccrocher les crampons à l’âge de 33 ans, la faute à des soucis de santé. Douze ans plus tard, l’ancien attaquant croate (45 ans) est revenu sur ses problèmes, lui qui a subi pas moins de trois greffes de rein. En 2007, il était d’ailleurs devenu le premier joueur à rejouer après une transplantation rénale alors qu’il évoluait au Werder Brême.

«Aucune somme d’argent ne pourra me rendre la santé»

Et le club allemand serait à l’origine de ses maux. Les médecins l’auraient notamment encouragé à prendre à plusieurs reprises un médicament pouvant entraîner des problèmes rénaux en cas de dose trop enlevée. «Je ne souhaite à personne ce que j’ai vécu», a confié, dans un documentaire diffusé sur la chaîne ARD, Ivan Klasnic, tout en reconnaissant qu’il est «difficile» de se passer de ces médicaments.

«Le sport professionnel est impossible sans analgésiques. Si j’avais su que j’aurais des problèmes, je n’en aurais pas pris non plus», a assuré l’ancien international croate (41 sélections), qui avait porté plainte contre les médecins du Werder Brême en avril 2008. Et en 2020, il avait obtenu 4,5 millions d’euros de dommages et intérêts, ainsi que 100.000 euros pour négligence des médecins et une indemnité compensatoire pour avoir dû mettre un terme à sa carrière prématurément.

Mais cela n’a toutefois pas atténué sa colère. «Aucune somme d’argent ne pourra me rendre la santé», a-t-il insisté. «J’ai subi trois greffes, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je dois juste être reconnaissant d'être encore en vie», a lâché l’ancien joueur passé par Nantes, Bolton ou encore Mayence, obligé de «prendre des médicaments pour survivre».