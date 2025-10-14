Rugby : un ancien joueur australien sauve la vie d’une fillette de 3 ans

Ancien joueur de rugby australien, Nick Cummins a sauvé la vie d’une petite fille de 3 ans, qui s’étouffait avec un bonbon dans un parc de Melbourne.

Il a été l’auteur d’un nouvel acte héroïque. Retraité des terrains depuis une dizaine d’années, Nick Cummins (38 ans) a sauvé la vie d’une petite fille âgée de 3 ans, début octobre, dans un parc de Melbourne (Australie). Alors que la fillette, qui fêtait son anniversaire, s’étouffait avec un bonbon, l’ancien international australien (15 sélections) est intervenu pour lui venir en aide.

«Il l’a maintenue la tête en bas»

«C’était son troisième anniversaire, et ma fille était là, préparant l’arrivée de la famille. Maddy a commencé à s’étouffer avec un bonbon mou, et ma fille, désespérée, a tenté en vain de lui prodiguer les premiers soins», a relaté la grand-mère de la jeune enfant sur Facebook. «Puis, soudain, un jeune homme grand et fort est apparu», a-t-elle poursuivi. Et cet homme n’était autre que l’ancien ailier.

«Après quelques tentatives infructueuses, il a attrapé Maddy et l’a maintenue la tête en bas, lui donnant quelques coups vigoureux qui lui ont dégagé la trachée. Que Dieu vous bénisse, qui que vous soyez : nous vous en serons éternellement reconnaissants et nous nous souviendrons de vous chaque année», a ajouté la grand-mère, qui ne connaissait pas Nick Cummins.

Et elle a appris son identité à travers diverses réactions sur sa publication d’internautes présents au moment des faits. «J’étais au parc avec mes filles à ce moment-là. Je ne sais pas s’il aurait souhaité que son nom soit mentionné, mais vu son intervention si rapide, je pense qu’il apprécierait les remerciements. L’homme qui l’a sauvée est Nick ‘Honey Badger’ Cummins», a indiqué l’un d’eux.

Il y a quelques années, Nick Cummins s’était déjà mué en sauveur en volant au secours d’un mouton coincé dans des barbelés.