«Un sentiment de honte» : un joueur de rugby de Montauban révèle son addiction aux jeux d’argent

Jérôme Bosviel, ouvreur de l’US Montauban et élu meilleur joueur de Pro D2, s’est confié sur son addiction aux jeux d’argent.

Une terrible descente aux enfers qu’il est parvenu à surmonter. Joueur emblématique de l’US Montauban et de Pro D2, Jérôme Bosviel (35 ans) a traversé des moments compliqués en-dehors des terrains. En cause son addiction aux jeux d’argent. «Je suis tombé dans les jeux, le poker et le PMU. Je l’ai caché à tous mes proches, j’avais un sentiment de honte. Je suis l’aîné de la fratrie, je suis père de famille, je ne voulais pas en parler… Quand je venais au rugby, je ne pensais pas à ça. Mais une fois en dehors, je m’enfermais là-dedans», a confié, à La Dépêche, l’ouvreur, élu meilleur joueur de Pro D2 la semaine passée.

«C'était plus fort que moi»

Et en plus de piocher dans ses économies personnelles pour assouvir son besoin de jouer, il s’est servi dans la cagnotte mise en place par les joueurs de Montauban et destinée à financer des moments de convivialité, notamment un voyage à Ibiza pour célébrer la montée en Top 14. «Je savais que ce n'était pas bien mais c’était plus fort que moi, avec toujours cette idée de rembourser ce que je prenais», a-t-il déclaré sans dévoiler la somme «empruntée». «Bien moins que les rumeurs qui circulent», a-t-il glissé.

S’il a tenté d’en parler, il a fini par avouer toute la vérité à ses coéquipiers il y a quelques mois. «Le lundi de la reprise, il y a eu une réunion avec tout le groupe. Je leur ai avoué pour la première fois ce que j’avais fait. Sur le moment, ça met forcément un coup, mais c’était nécessaire. Certains m’en ont voulu et m’en veulent encore. Je suis conscient que je les ai déçus», a-t-il indiqué.

Et Jérôme Bosviel a assuré avoir réglé l’intégralité de ses dettes. «J’ai remboursé plus que les sommes empruntées», a-t-il affirmé. Alors que l’ensemble de ses comptes de jeu ont été fermés, il souhaite désormais se concentrer uniquement sur le rugby. «Maintenant, je n’aspire qu’à une seule chose : jouer au rugby», a martelé l’ouvreur qui a disputé cinq des six matchs de Montauban depuis le début de la saison de Top 14. Et avant de se déplacer à La Rochelle, ce week-end, le club montalbanais occupe la 13e place du classement, devant Perpignan, avec 5 défaites et un match nul.