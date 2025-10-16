Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Coupe de France 2026 : pourquoi la finale, prévue en mai, pourrait-elle être délocalisée ?

La finale de la Coupe de France est prévue le samedi 23 mai 2026. La finale de la Coupe de France est prévue le samedi 23 mai 2026. [Baptiste Fernandez/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Prévue le 23 mai prochain sur la pelouse du Stade de France, la finale de la Coupe du France pourrait être délocalisée et organisée dans un autre stade de l’Hexagone.

Un changement de stade contraint et forcé ? La finale de la Coupe de France 2026 est prévue le samedi 23 mai prochain sur la pelouse du Stade de France. Mais la rencontre pourrait finalement avoir lieu dans une autre enceinte de l’Hexagone. La faute à des travaux réalisés dans le cadre du Grand Paris Express prévus au même moment en Île-de-France avec la fermeture des RER B et D, empruntés par les spectateurs pour se rendre à l’antre situé à Saint-Denis (93).

«les travaux rendront le stade quasi-indisponible»

Une situation qui ne ravit pas la Fédération française de football. «Il y a une forte incertitude sur notre capacité à pouvoir organiser la finale le 23 mai. (…) Ce week-end-là, les travaux rendront le stade quasi-indisponible», a confié Philippe Diallo dans des propos rapportés par Le Parisien. Et le président de la FFF est en quête d’une solution entre un changement de lieu et un changement de date.

«Cela signifie, potentiellement, une modification de la date, peut-être amenée à être avancée, ou délocaliser cette finale sur un autre stade», a ajouté le dirigeant, qui étudie «toutes les options pour faire en sorte que cette grande fête du football puisse se dérouler dans les meilleures conditions». Alors que la compétition est actuellement au 6e tour et que les clubs de Ligue 1 feront leur entrée en lice en 32es de finales (20-21 décembre), une décision devrait être prise lors du prochain Comex (comité exécutif) prévu au mois de novembre.

Kylian Mbappé n'a toujours pas le permis de conduire.
Sur le même sujet Football : voici la magnifique voiture offerte à Kylian Mbappé par l’un des sponsors du Real Madrid (photo) Lire

En 2024, la finale de la Coupe de France, entre le PSG et Lyon, s’était déroulée à Lille en raison des travaux de rénovation au Stade de France pour les JO 2024 de Paris.

FootballCoupe de FranceFinaleStade de France

À suivre aussi

Désiré Doué fait figure de favori pour succéder à Lamine Yamal.
Football : voici la liste complète des finalistes du Golden Boy 2025
Football : quel est ce record historique battu par Lionel Messi avec l’Argentine ?
Cristiano Ronaldo : pourquoi le Portugais est-il encore entré dans l’histoire du football ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités