Coupe de France 2026 : pourquoi la finale, prévue en mai, pourrait-elle être délocalisée ?

Prévue le 23 mai prochain sur la pelouse du Stade de France, la finale de la Coupe du France pourrait être délocalisée et organisée dans un autre stade de l’Hexagone.

Un changement de stade contraint et forcé ? La finale de la Coupe de France 2026 est prévue le samedi 23 mai prochain sur la pelouse du Stade de France. Mais la rencontre pourrait finalement avoir lieu dans une autre enceinte de l’Hexagone. La faute à des travaux réalisés dans le cadre du Grand Paris Express prévus au même moment en Île-de-France avec la fermeture des RER B et D, empruntés par les spectateurs pour se rendre à l’antre situé à Saint-Denis (93).

«les travaux rendront le stade quasi-indisponible»

Une situation qui ne ravit pas la Fédération française de football. «Il y a une forte incertitude sur notre capacité à pouvoir organiser la finale le 23 mai. (…) Ce week-end-là, les travaux rendront le stade quasi-indisponible», a confié Philippe Diallo dans des propos rapportés par Le Parisien. Et le président de la FFF est en quête d’une solution entre un changement de lieu et un changement de date.

«Cela signifie, potentiellement, une modification de la date, peut-être amenée à être avancée, ou délocaliser cette finale sur un autre stade», a ajouté le dirigeant, qui étudie «toutes les options pour faire en sorte que cette grande fête du football puisse se dérouler dans les meilleures conditions». Alors que la compétition est actuellement au 6e tour et que les clubs de Ligue 1 feront leur entrée en lice en 32es de finales (20-21 décembre), une décision devrait être prise lors du prochain Comex (comité exécutif) prévu au mois de novembre.

En 2024, la finale de la Coupe de France, entre le PSG et Lyon, s’était déroulée à Lille en raison des travaux de rénovation au Stade de France pour les JO 2024 de Paris.