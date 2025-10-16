Football : l’incroyable performance du Maroc qui a fait jouer 3 gardiens contre la France au Mondial U20

Le Maroc a éliminé l’équipe de France mercredi en demi-finales de la Coupe du monde U20 après une séance de tirs au but (1-1, 5-4 t.a.b.) disputée par… le troisième gardien marocain.

Du jamais vu. Lors de la demi-finale remportée contre la France mercredi à la Coupe du monde U20 au Chili, le Maroc, qui affrontera dimanche l’Argentine, qui a éliminé la Colombie, a utilisé ses trois gardiens inscrits sur la feuille de match.

Le titulaire Yanis Benchaouch, qui évolue à l’AS Monaco, s’est blessé à la 64e minute et a d’abord dû céder sa place à sa doublure Ibrahim Gomis. Après avoir maintenu les deux équipes à égalité, le jeune portier de l’OM a, à son tour, été remplacé en toute fin de prolongation.

Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a décidé de faire entrer son gardien n°3, Abdelhakim Mesbahi pour la séance de tirs au but.

🇲🇦 Le Maroc élimine la France après la séance de tirs au but et file en finale de la Coupe du monde U20 !#lequipeFOOTpic.twitter.com/FdsHkAh1ll — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 15, 2025

Un choix gagnant puisque le joueur de l’AS FAR de Rabat a d’abord vu la frappe de Gady-Pierre Beyuku atterrir sur le poteau avant de se muer en héros en repoussant la tentative du jeune Stéphanois Djylian N’Guessan.

Une tactique gagnante qui rappelle celle utilisée par les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2014 en faisant entrer Tim Krul à la place de Jasper Cillessen pour remporter une séance de tirs au but contre le Costa Rica à la Coupe du monde 2014.