Football : voici les dix joueurs les mieux payés du monde en 2025-2026

A bientôt 41 ans, Cristiano Ronaldo reste incontestablement le joueur le mieux payé au monde devant Lionel Messi, alors que Karim Benzema complète le podium. Kylian Mbappé pointe lui en 4e position.

Il est indélogeable. Alors qu’il fêtera ses 41 ans en février prochain, Cristiano Ronaldo reste incontestablement le footballeur le mieux payé du monde, selon le classement établi par le magazine américain Forbes. Et il surclasse la concurrence. Le quintuple Ballon d’or, qui a prolongé son juteux contrat avec le club saoudien jusqu’en 2027, va percevoir pas moins de 240 millions d’euros lors de cette saison 2025-2026. C’est plus du double que son dauphin qui n’est autre que Lionel Messi avec 111 millions d’euros.

Karim Benzema devant Kylian Mbappé

Dans le détail, le Portugais va toucher aux alentours de 197 millions d’euros de salaire avec le club saoudien, qu’il a rejoint en janvier 2023, et près de 43 millions d’euros provenant de ses multiples contrats publicitaires. Concernant Lionel Messi, les émoluments de l’octuple Ballon d’or argentin proviennent principalement de ses contrats de sponsoring (60 millions d’euros), son salaire avec l’Inter Miami (Etats-Unis) étant estimé à 51 millions d’euros.

Karim Benzema, qui évolue également en Arabie saoudite du côté d’Al Ittihad, complète le podium avec des revenus estimés à 89 millions d’euros issus presque intégralement de son salaire avec le champion en titre d’Arabie saoudite (85 millions d’euros). Et l’attaquant français devance Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France est le joueur évoluant en Europe le mieux payé avec 81 millions d’euros, dont 60 millions d’euros versés par le Real Madrid.

Alors que le Norvégien Erling Haaland pointe à la 5e place (69 millions d’euros), devant Vinicius Jr (51 millions d’euros), Mohamed Salah (47 millions d’euros) et Sadio Mané (46 millions d’euros), Jude Bellingham (38 millions d’euros) et le jeune prodige Lamine Yamal (37 millions d’euros) ont fait leur apparition dans ce prestigieux top 10.

Le top 10 des footballeurs les mieux payés au monde

1. Cristiano Ronaldo (Portugal, Al Nassr) : 240 millions d’euros

2. Lionel Messi (Argentine, Inter Miami) : 111 millions d’euros

3. Karim Benzema (France, Al Ittihad) : 89 millions d’euros

4. Kylian Mbappé (France, Real Madrid) : 81 millions d’euros

5. Erling Haaland (Norvège, Manchester City) : 69 millions d’euros

6. Vinicius Jr. (Brésil, Real Madrid) : 51 millions d’euros

7. Mohamed Salah (Égypte, Liverpool) : 47 millions d’euros

8. Sadio Mané (Sénégal, Al Nassr) : 46 millions d’euros

9. Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid) : 38 millions d’euros

10. Lamine Yamal (Espagne, Barcelone) : 37 millions d’euros