Liga : Kylian Mbappé offre une nouvelle victoire précieuse au Real Madrid (vidéo)

Remis de sa blessure à la cheville droite, Kylian Mbappé a offert une nouvelle victoire au Real Madrid, dimanche soir, sur la pelouse de Getafe en Liga (0-1).

Il semble parfaitement remis de sa blessure à la cheville droite. Forfait pour le déplacement de l’équipe de France en Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (2-2), Kylian Mbappé a fait son retour sur les terrains, dimanche soir, avec le Real Madrid contre Getafe en Liga. Et comme souvent depuis le début de la saison, il a offert une précieuse victoire au club madrilène dans les dernières minutes (0-1).

Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un score nul et vierge sans grande saveur, l’attaquant français a encore joué les sauveurs sur un service d’Arda Güler. A la réception d’une remise de l’international turc, Kylian Mbappé a enchaîné un contrôlé orienté suivi d’une frappe du pied droit à l’entrée de la surface de réparation. Si le gardien de Getafe a détourné le tir sur son poteau, le ballon a tout de même terminé au fond des filets (80e).

Avec cette nouvelle réalisation, sa 10e en 9 journées de championnat et sa 50e en 2025, l’ancien joueur de Monaco et du PSG a déjà inscrit 18 buts en 14 rencontres toutes compétitions confondues. Il a également permis au Real Madrid de reprendre la tête de la Liga (24 points) avec deux points d’avance sur le FC Barcelone (22 points) à une semaine du Clasico (dimanche 26 octobre à 16h15).

Et si son entraîneur s’est «très satisfait de son état de forme», il a balayé d’un revers de la main toute forme de dépendance. «Nous avons besoin de tout le monde. Les buts rapportent des points, c’est évident, mais je n’aime pas qu’on dise que nous dépendons de Kylian Mbappé. Il y a un gros travail derrière», a assuré Xabi Alonso.

Mais Kylian Mbappé sera encore l’un des précieux atouts du Real Madrid, mercredi soir, lors de la venue de la Juventus Turin pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.