MMA : «Baki» a combattu contre Jordan Zebo malgré une rupture des ligaments croisés du genou gauche

Battu par Jordan Zebo samedi soir à l'ARES 35, Baissangour «Baki» Chamsoudinov aurait combattu avec une rupture des ligaments croisés du genou gauche, a confié un membre de son staff technique.

Il a combattu malgré la blessure. Baissangour Chamsoudinov a été mis KO par Jordan Zebo, samedi soir au Zénith de Strasbourg lors de l’ARES 35, la ligue européenne de MMA. Et selon Clément Marcou, qui fait partie de ses proches, le combattant, qui a encaissé sa première défaite en carrière professionnelle, aurait été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche avant l’affrontement.

«Baki s'est fait les croisés le 7 septembre. En aucun cas, c'est une excuse. Ça fait partie du sport de haut niveau, a expliqué le préparateur physique sur sa chaîne Youtube «Live des Balèzes». Des fois, il y a des problématiques qui sont plus ou moins majeures qui t'arrivent : des blessures. Si on prend le combat, c'est notre responsabilité. Cela n'a rien à voir avec Jordan, ça n'enlève rien à ce qu'il s'est passé.»

Au lendemain de sa défaite, «Baki» n’a pas évoqué de blessure mais une gêne. «J’ai démarré fort car j’avais pas le choix d’essayer de finir rapidement dû à un souci mais ça ne change rien au résultat», a-t-il confié.

Le combattant de 24 ans, qui avait battu Cédric Doumbè lors de l’histoire de «l’épine dans le pied» n’a pas donné d’indication sur la suite de sa carrière. Restera-t-il à l’ARES ou tentera-t-il une grosse organisation (UFC ou PFL) ?