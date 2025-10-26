MMA : «Baki» veut sa revanche contre Jordan Zebo

Battu par Jordan Zebo à l’ARES 35 le 18 octobre, Baissangour «Baki» Chamsoudinov a annoncé sur ses réseaux sociaux, ce dimanche, son envie de revanche.

Il compte bien revenir. Baissangour Chamsoudinov, qui avait été battu par KO par Jordan Zebo lors de l’ARES 35 à Strasbourg il y a plus d‘une semaine, a annoncé ce dimanche dans une story postée sur Instagram vouloir une revanche.

«Cette défaite est une bonne leçon et je suis prêt à repartir d'en bas, j'aime cette situation, elle me plaît beaucoup. Je me fais opérer ce mercredi et ensuite je reviendrai reprendre mon dû, a écrit «Baki». C'était dans ma ville (Strasbourg), la salle était déjà pleine et j'avais déjà eu une phase sans combat, je voulais absolument le faire malgré tout.»

Le combattant français de MMA est également revenu sur sa blessurE aux ligaments croisés. «Maintenant, à froid j'avoue que j'ai sous-estimé mon adversaire. Il est venu pour faire le combat de sa vie et je n'aurais pas dû combattre avec une rupture des ligaments croisés, cette sur confiance m'a coûté le combat mais je ne regrette pas», a-t-il souligné.

Chamsoudinov va se faire opérer prochainement des ligaments croisés et le combat devrait avoir lieu quand sa convalescence sera levée.