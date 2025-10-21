NBA : excès de vitesse, délit de fuite… Un joueur des Pacers en retard à l’entraînement termine en prison

Recrue estivale des Indiana Pacers, Kam Jones a été arrêté et incarcéré pour conduite dangereuse et délit de fuite alors qu’il se rendait à l’entraînement.

Il risque de devoir patienter avant de faire ses débuts avec les Pacers. Alors que la nouvelle saison NBA reprend la nuit prochaine, Kam Jones (23 ans) a multiplié les délits qui l'ont conduit jusque derrière les barreaux. Drafté en 38e position par les Spurs avant d’être transféré à Indiana, le jeune meneur a été arrêté et placé en détention, lundi matin à Indianapolis, pour conduite dangereuse et délit de fuite.

Indiana Pacers rookie Kam Jones arrested after a brief chase on Interstate 65 in Indianapolis Monday morning.@IndStatePolice tell us a trooper tried to pull Jones over for alleged erratic driving on southbound I-65 near the North Split. Police say Jones did not pull over at… pic.twitter.com/x4vDRPgdpi — Ashton Hackman WTHR (@ashtonhackmantv) October 20, 2025

Au volant de sa voiture, il aurait roulé à près de 145 km/h dans une zone limitée à 80 km/h et changé à plusieurs reprises de voie sans actionner ses clignotants. Un policier se serait lancé à sa poursuite, mais l’ancien joueur des Marquette Golden Eagles (NCAA) a poursuivi sa route avant d’être intercepté au bout de quelques kilomètres. Et au moment de son arrestation, il aurait expliqué être en retard à l’entraînement.

«M. Jones a déclaré qu’il ne savait pas qu’il roulait trop vite. Il a déclaré avoir vu le clignotant de l’agent et ne pas avoir compris que celui-ci tentait de l’arrêter», aurait notamment indiqué le joueur selon les médias américains qui ont eu accès aux documents judiciaires. Des explications qui n’ont pas convaincu puisqu'il a été incarcéré à la prison du comté de Marion avant d’être libéré.

Et alors qu’il comparaitra devant le tribunal ce jeudi, il encourt jusqu’à deux ans et demi de prison et une amende d’environ 8.500 euros. Si les Pacers ne feront «aucun commentaire à ce sujet pour le moment» dans l’attente de «recueillir des informations complémentaires», ils risquent de devoir se passer de leur joueur au moins pour le premier match contre Oklahoma City.